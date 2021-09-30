الداخلية: اجهاض مخطط يستهدف اعادة الاخوان يقوده «صفوان ثابت ويحي مهران»

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قالت الداخلية في إطار جهود وزارة الداخلية لإجهاض مخططات تنظيم الإخوان الإرهابي التي تستهدف المساس بأمن الوطن والنيل من استقراره، فقد تمكن قطاع الأمن الوطني من إجهاض مخطط يستهدف إعادة إحياء نشاط التنظيم من خلال العمل على إيجاد مصادر تمويل لأنشطته الإرهابية أشارت المعلومات إلى إضطلاع الإخوانی یحیی مهران عثمان كمال الدين بدور بارز في ذلك المخطط بإعتباره أحـد الأذرع الرئيسية للقيادي الإخـوانـي المحبوس صفوان ثابت حيث كلفه الأخير بإستغلال شركاته في عمليات نقل وإخفاء أموال التنظيم واستثمار عوائدها لصالح أنشطته الإرهابية في محاولة للتحايـل والإلتفاف علـى إجـراءات التحفظ القانونية المتخذة ضد الكيانـات الإقتصادية المملوكة للتنظيم .

أضافت المعلومات استغلال الإخـوانـي يحيى مهران إحدى الشقق السكنية الكائنة بمنطقة حدائق الأهرام بالجيزة في إخفاء أموال التنظيم.. حيث تم عقب تقنين الإجراءات مداهمة الشقة المشاراليها وضبط الإخواني المذكور كما عثر على غرفة سرية داخل الشقة تستخدم كخزينة لإخفاء الأموال وبداخلها مبلغ مانية مليون وأربعمائة ألف دولار أمريكي وبعض العملات الأخرى فضلا عن كمية من الذخائر تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتوالى نيابة أمن الدولة العليا مباشرة التحقیقات

وتؤكد وزارة الداخلية على مواصلة جهودها لحماية مقدرات الوطن وإجهاض كافة المخططات الإرهابية الرامية إلى زعزعة أمنه واستقراره