السيطرة على حريق هائل بمصنع لإنتاج مبيدات وإسعاف 27 مصابًا قي الشرقية

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نجحت قوات الحماية المدنية بمحافظة الشرقية في السيطرة على حريق هائل نشب منذ قليل بمصنع لإنتاج مبيدات حشرية بالمنطقة الصناعية الثانية العاشر من رمضان.

من جهته انتقل مراسل «المصري اليوم» إلى موقع الحريق للوقوف على تفاصيل الحادث، مؤكدًا أن الحريق أسفر عن إصابة 27عاملا باختناقات، دون أن يسفر عن وقوع وفيات.

ودفعت قوات الحماية المدنية بالشرقية بنحو بـ 13سيارة إطفاء إلى موقع الحريق، وتمكنت من إخماد الحريق وجارٍ عملية التبريد الآن.

وأكد مراسل «المصري اليوم» أن سيارات الإسعاف تمكنت من نقل 12 حالة إلى مستشفى التأمين الصحي بالعاشر من رمضان، و3 مصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي، فيما جرى إسعاف 12 مصابًا في موقع الحريق دون الحاجة إلى نقلهم إلى المستشفى.