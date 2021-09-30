«زنازين انفرادية» .. محامي أسرى جلبوع يكشف تفاصيل جديدة حول التحقيق معهم

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قال المحامي خالد محاجنة الموكل بالدفاع عن الأسير محمد عارضة، إن الأسرى الستة الذين انتزعوا حريتهم من سجن «جلبوع» وأعاد الاحتلال اعتقالهم، يتعرضون لظروف اعتقالية صعبة وقاسية جدا وغير إنسانية.

وأضاف محاجنة، في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا»، مساء أمس الأربعاء، إن الأسرى الستة لا يعرفون الوقت، ولا يعرفون الليل من النهار، ويتعرضون لعمليات تحقيق متواصلة على مدار24 ساعة من قبل ضباط مخابرات الاحتلال.

وأضاف مجانحة أن الأسرى الستة: «زكريا زبيدي، محمد عارضة، محمود عارضة، أيهم كممجي، يعقوب قادري، مناضل أنفيعاتت، منذ اعتقالهم وحتى اليوم لم يسمح لهم الاحتلال بتبديل ملابسهم، والحصول على أبسط الحقوق الإنسانية التي يجب أن يتمتع بها الأسرى، وهو يقبعون في زنازين انفرادية منذ اعتقالهم.

وكانت محكمة الاحتلال مددت صباح الأربعاء، اعتقال الأسرى الستة حتى يوم الأحد المقبل، بالإضافة إلى خمسة أسرى آخرين يدعي الاحتلال أنهم «قدموا المساعدة للأسرى الستة وتستروا على عملية هروبهم من سجن جلبوع«.