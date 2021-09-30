«صحة النواب» تطالب بـ«باسبور صحي» لمواجهة التهرب من لقاح كورونا

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشادت النائبة، ميرفت عبدالعظيم عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بإنشاء باسبور صحي للكشف عن المتهربين من التطعيم بـ لقاح كورونا، مؤكدة أنه بمثابة خطوة جادة تضمن المتابعة المستمرة لحصول المواطنين على اللقاح، حفاظا على صحتهم في المقام الأول ،وإنهاء تعطل مصالحهم، والقضاء على المشكلات التي كانوا يعانون منها حول إثبات حصولهم على اللقاح. .

وناشدت«عبدالعظيم»جموع المواطنين بمختلف شرائحهم العمرية سرعة التسجيل وأن ينتظر كل شخص دوره، لافتة إلى أن الدولة المصرية كانت من أوائل الدول المصرية التي تحصل على اللقاح، وهناك شحنات بشكل يومى تصل من اللقاح يتم توزيعها بشكل عادل على المواطنين جميعهم.

وشددت عضو صحة النواب على ضرورة التزام المواطنين بتطبيق الإجراءات الإحترازية، والحفاظ على التباعد الإجتماعي، والالتزام بإرتداء الماسك الطبي في الأماكن العامة، وكذا أماكن العمل، معقبة:«كورونا موجودة بمعدلات كبيرة، وتطبيق الإجراءات الإحترازية بمثابة أهمية كبرى لضمان الوقاية».