أخبار عاجلة

توتر بين إيران و أذربيجان -
ضبط صيدلى جمع 3 مليون جنيه من المواطنين بحجة توظيفها فى طنطا -
300 شاب وفتاة يشاركون فى مسيرة للاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر في الأقصر -
ياسمين رئيس تناقش أزمة «الزوج المتحرش» في «60 دقيقة» -
بث مباشر الزمالك ضد جامعة سيدني الأسترالي في كأس العالم للأندية لـ كرة اليد -
رئيس البرلمان العربي: قرار «الصلوات اليهودية» في المسجد الأقصى باطل وغير شرعي -
«تُخيّرهم بين الإفاقة أو الضرب».. طالبان تعلن الحرب على مدمني المخدرات -
كردي: أدرس الترشح لرئاسة اتحاد الكرة -
طرح 13 محلاً تجاريًا للبيع بالمزاد العلني بمدينة طيبة الجديدة -
رئيس «مياه الأقصر» يستقبل وفد سقيا الماء للتنمية لدعم مشاريع الصرف الصحي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

«صحة النواب» تطالب بـ«باسبور صحي» لمواجهة التهرب من لقاح كورونا

Print
«صحة النواب» تطالب بـ«باسبور صحي» لمواجهة التهرب من لقاح كورونا «صحة النواب» تطالب بـ«باسبور صحي» لمواجهة التهرب من لقاح كورونا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشادت النائبة، ميرفت عبدالعظيم عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بإنشاء باسبور صحي للكشف عن المتهربين من التطعيم بـ لقاح كورونا، مؤكدة أنه بمثابة خطوة جادة تضمن المتابعة المستمرة لحصول المواطنين على اللقاح، حفاظا على صحتهم في المقام الأول ،وإنهاء تعطل مصالحهم، والقضاء على المشكلات التي كانوا يعانون منها حول إثبات حصولهم على اللقاح. .

وناشدت«عبدالعظيم»جموع المواطنين بمختلف شرائحهم العمرية سرعة التسجيل وأن ينتظر كل شخص دوره، لافتة إلى أن الدولة المصرية كانت من أوائل الدول المصرية التي تحصل على اللقاح، وهناك شحنات بشكل يومى تصل من اللقاح يتم توزيعها بشكل عادل على المواطنين جميعهم.

وشددت عضو صحة النواب على ضرورة التزام المواطنين بتطبيق الإجراءات الإحترازية، والحفاظ على التباعد الإجتماعي، والالتزام بإرتداء الماسك الطبي في الأماكن العامة، وكذا أماكن العمل، معقبة:«كورونا موجودة بمعدلات كبيرة، وتطبيق الإجراءات الإحترازية بمثابة أهمية كبرى لضمان الوقاية».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
ضبط 201 قطعة سلاح نارى ، 288 قضية مخدرات بحوزة171متهم

ضبط 201 قطعة سلاح نارى ، 288 قضية مخدرات بحوزة171متهم

اليوم .. «المحافظين» يكرم أبطال حرب اكتوبر

اليوم .. «المحافظين» يكرم أبطال حرب اكتوبر

حماية المستهلك: ضبط 9 طن سلع غذائية منتهية الصلاحية في حملات رقابية بالشرقية

حماية المستهلك: ضبط 9 طن سلع غذائية منتهية الصلاحية في حملات رقابية بالشرقية

مشروع قانون بالبرلمان لتغليظ عقوبة التدخين بوسائل النقل ومنع بيعها للأطفال

مشروع قانون بالبرلمان لتغليظ عقوبة التدخين بوسائل النقل ومنع بيعها للأطفال