«المصري الديمقراطي»: قانون الايجار القديم من أولوياتنا خلال الدورة الجديدة للبرلمان

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قال النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي، إن أولويات الحزب بالدورة الجديدة للبرلمان، هو العمل على ترجمة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وإعطائها حيز كبير من المناقشة والدراسة على أرض الواقع، لا سيما وأنها تختص بمجال هام ومرتبط بالمواطن المصري من الدرجة الأولى، وأصبح تطبيقها يحتاج لتشريعات وقوانين تتضمن لوائح تضمن تحقيق المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان.

واشار النائب في بيان له إلى أن الاستراتيجية الوطنية ستكون محل دراسة وفحص داخل المجلس اول فترة من دور الانعقاد، نظرا لأهميتها في إصلاح الملف الحقوقي والرد من خلالها على المنظمات الحقوقية المشبوهة التي تعبث بصورة مصر ومكانتها من خلال أكاذيب وتقارير مشبوهة ومغالطة عن الوضع الحقوقي في مصر.

واضاف منصور أن قانون الإيجار القديم ضمن أولويات حزب المصري الديمقراطي في الانعقاد الجديد، والعمل على حل الأزمة القائمة بين المالك والمستأجر وتقديم وجهة نظر الحزب لحل الأزمة والوصول لنقطة تفهم تحقق التوازن المنشود للانتهاء من كابوس الإيجار القديم الذي أصبح من القضايا الملحة التي تدق ناقوس الحذر.

وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي، النائب إيهاب منصور، أن الحزب يجهز لعدد من طلبات الإحاطة بشأن المشكلات اليومية التي تواجه المواطنين والعمل على التواصل مع المسئولين لحلها، وذلك من أجل إكمال الدور المنوط لمجلس النواب في الشارع المصري من إصدار تشريعات وسن القوانين والرقابة في الشارع والعمل على الاستماع لمشكلات المواطنين والسعي لحلها وتلبية احتياجاتهم.

ومن المقرر وفقا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسى قرار رقم 418 لسنة 2021، بدعوة مجلس النواب للانعقاد لأن يتم افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني اليوم الثاني من أكتوبر المقبل.