خوفا من بطش طالبان.. فنانون يدفنون لوحات النساء و الكتب في باطن الأرض

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دفع الخوف من حركة طالبان والشعور بالذعر من العقاب، بعض المواطنين خاصة الفنانين التشكيلين والمشرفين في أفغانستان إلى دفن اعمالهم الفنية وكتبهم في باطن الأرض.

وقالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية في تقرير لها إن الحركة لم تقرر بعد أشكال الفن والثقافة التي تجيزها وتسمح بها، غير أن العديد من الفنانين الأفغان يخشون منعهم من التعبير والفن.

وقال مدير معهد الفنون الجميلة بكابول، وصفي الله حبيب، إن طالبان لم تصدر حتى الآن أي تصريحات بخصوص الفنون، لكن الفنانين يفرضون قيودا على أنفسهم، ويعتقدون أن طالبان ستكرر ما حدث في التسعينيات.

و أكد نائب المتحدث باسم طالبان لال كريمي، أن الحكومة المؤقتة لا تزال تضع إطارا لجميع القضايا المتعلقة بالفنون والثقافة«، لافتاا إلى أن جميع الفنون ستخضع لأحكام الشريعة الإسلامية.

و نقل التقرير عن أحد الفنانين الأفغان قوله إنه دفن 15 لوحة فنية، مشيرا إلى أن كلها أعمال حديثة تصور النساء، وذلك بعد ثلاثة أيام من دخول طالبان العاصمة كابول.

بينما قام بائع كتب مسن باخفاء كل كتاب قد يعتبره المتشددون«حراما»من بينها الأناجيل المترجمة إلى اللغتين الدارية والبشتوية، قائلا :«سوف يعاقبني مقاتلو طالبان اذا وجدوا هذه الكتب بحوزتي».