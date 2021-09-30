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كشف جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا عن قائمة منتخب الأسود الثلاثة استعدادًا لمباراتي تصفيات كأس العالم 2022 والتي ستقام في قطر.

ومن المُقرر أن يلتقي المنتخب الإنجليزي أمام نظيره أندروا يوم السبت 9 أكتوبر المُقبل، ثم سيواجه المنتخب المجري يوم 12 من الشهر نفسه، في تصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العال.

ويتصدر منتخب إنجلترا مجموعته التاسعة برصيد 16 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن ألبانيا أقرب منافسيه.

وشهدت القائمة غياب ظهير أيمن ليفربول ترند ألكسندر أرنولد، ومدافع مانشستر يونايتد هاري ماجواير.

وجاءت قائمة منتخب إنجلترا كالآتي:

حراسة المرمى: سام جونستون- جوردان بيكفورد- أرون رامسديل

الدفاع: كونور كوادي- ريس جيمس- تيرون مينجز- لوك شاو- جون ستونز- فيكايو توموري- كيران تيربيير- كايل والكر

الوسط: فيل فودين- جوردان هيندرسون- جيسي لينجارد- ماسون ماونت- كالفين فيليبس- ديكلان ريس

الهجوم: جاك جريليتش- هاري كين- بوكايو ساكا- جادون سانشو- رحيم سترلينج- أولي واتكينس