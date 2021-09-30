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ساوثجيت يكشف عن قائمة إنجلترا استعدادا لتصفيات 2022

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ساوثجيت يكشف عن قائمة إنجلترا استعدادا لتصفيات كأس العالم 2022 ساوثجيت يكشف عن قائمة إنجلترا استعدادا لتصفيات 2022

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كشف جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا عن قائمة منتخب الأسود الثلاثة استعدادًا لمباراتي تصفيات 2022 والتي ستقام في قطر.

ومن المُقرر أن يلتقي الإنجليزي أمام نظيره أندروا يوم السبت 9 أكتوبر المُقبل، ثم سيواجه المنتخب المجري يوم 12 من الشهر نفسه، في تصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العال.

ويتصدر منتخب إنجلترا مجموعته التاسعة برصيد 16 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن ألبانيا أقرب منافسيه.

وشهدت القائمة غياب ظهير أيمن ليفربول ترند ألكسندر أرنولد، ومدافع مانشستر يونايتد هاري ماجواير.

وجاءت قائمة منتخب إنجلترا كالآتي:

حراسة المرمى: سام جونستون- جوردان بيكفورد- أرون رامسديل

الدفاع: كونور كوادي- ريس جيمس- تيرون مينجز- لوك شاو- جون ستونز- فيكايو توموري- كيران تيربيير- كايل والكر

الوسط: فيل فودين- جوردان هيندرسون- جيسي لينجارد- ماسون ماونت- كالفين فيليبس- ديكلان ريس

الهجوم: جاك جريليتش- هاري كين- بوكايو ساكا- جادون سانشو- رحيم سترلينج- أولي واتكينس

المصرى اليوم

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