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هل يحتفل سواريز بالتسجيل في برشلونة؟ «العضاض» يرد

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هل يحتفل سواريز بالتسجيل في برشلونة؟ «العضاض» يرد هل يحتفل سواريز بالتسجيل في برشلونة؟ «العضاض» يرد

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أدلى المهاجم الدولي الأوروجواياني المخضرم لويس سواريز هدّاف برشلونة السابق ونجم فريق أتلتيكو مدريد الحالي، بتصريحات صحفية اليوم الخميس، قبل المواجهة المرتقبة بين برشلونة وأتلتيكو مدريد يوم السبت المقبل.

ويترقب عشاق الكرة الإسبانية يوم السبت المقبل مباراة من العيار الثقيل في الدوري الإسباني، بين حامل اللقب أتلتيكو مدريد ونظيره برشلونة.

وظهر المهاجم المخضرم لفريق أتلتيكو مدريد لويس سواريز هدّاف برشلونة السابق في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، تحدث خلالها عن المباراة وماذا سيفعل لو سجل في شباك فريقه القديم.

وقال سواريز المشهور خلال مسيرته بلقب «العضاض»: أتمنى أن أسجل يوم السبت لمساعدة أتلتيكو مدريد على الفوز لكنني لن احتفل لو سجلت في شباك البارسا.

وأضاف سواريز: لديّ احترام كبير لـ برشلونة لا يمكن تخطيه.

المصرى اليوم

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