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فرنسا تعيد النظر في علاقاتها مع بريطانيا وأستراليا

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فرنسا تعيد النظر في علاقاتها مع بريطانيا وأستراليا فرنسا تعيد النظر في علاقاتها مع بريطانيا وأستراليا
ذكر وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، إن على باريس إعادة النظر في علاقاتها التجارية مع لندن، كما أكد أيضا ضرورة إعادة النظر في التعاون مع أستراليا. وأضاف وزير الخارجية الفرنسي، تعليقا على التوتر بين باريس ولندن: «في هذه المرحلة يمكنني القول، إن الأزمة التي نمر بها حاليا خطيرة، وهي لم تنته فقط لأن الحوار قد استؤنف. إنها مستمرة، وللخروج منها لا بد من إجراءات جادة وليس أقوال».

كما دعا لودريان إلى إعادة النظر في التعاون مع أستراليا، بسبب انعدام الثقة، مشيرا إلى أن السفير الفرنسي سيعود إلى كانبيرا «عاصمة أستراليا»، لكن المشاورات معه مستمرة. وتشهد العلاقات بين فرنسا من جهة، وأستراليا وبريطانيا من جهة أخرى، توترا منذ أسابيع، بعد توقيع الشراكة الدفاعية والأمنية «AUKUS»، بين كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا، وبموجبها انسحبت الأخيرة من اتفاقية لشراء غواصات بقيمة 56 مليار يورو، من الشركة الفرنسية للصناعات البحرية «Naval groupe».


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