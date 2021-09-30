لفت أنظار المصريين شاهد تمثال ممشى أهل مصر على كورنيش النيل

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توتر بين إيران و أذربيجان
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الخميس 07 أكتوبر 2021 12:18 مساءً
ضبط صيدلى جمع 3 مليون جنيه من المواطنين بحجة توظيفها فى طنطا
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الخميس 07 أكتوبر 2021 12:17 مساءً
300 شاب وفتاة يشاركون فى مسيرة للاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر في الأقصر
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الخميس 07 أكتوبر 2021 12:16 مساءً
ياسمين رئيس تناقش أزمة «الزوج المتحرش» في «60 دقيقة»
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الخميس 07 أكتوبر 2021 12:16 مساءً
بث مباشر الزمالك ضد جامعة سيدني الأسترالي في كأس العالم للأندية لـ كرة اليد
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الخميس 07 أكتوبر 2021 12:16 مساءً
رئيس البرلمان العربي: قرار «الصلوات اليهودية» في المسجد الأقصى باطل وغير شرعي
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الخميس 07 أكتوبر 2021 12:16 مساءً
«تُخيّرهم بين الإفاقة أو الضرب».. طالبان تعلن الحرب على مدمني المخدرات
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الخميس 07 أكتوبر 2021 12:15 مساءً
كردي: أدرس الترشح لرئاسة اتحاد الكرة
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الخميس 07 أكتوبر 2021 12:01 مساءً
طرح 13 محلاً تجاريًا للبيع بالمزاد العلني بمدينة طيبة الجديدة
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الخميس 07 أكتوبر 2021 12:01 مساءً
رئيس «مياه الأقصر» يستقبل وفد سقيا الماء للتنمية لدعم مشاريع الصرف الصحي
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الخميس 07 أكتوبر 2021 12:01 مساءً
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لفت أنظار المصريين شاهد تمثال ممشى أهل مصر على كورنيش النيل
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فيديو اليوم السابع
الخميس 30 سبتمبر 2021 04:35 مساءً
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