تبدأ السبت.. خطوات الحصول على اشتراكات المترو الخاصة بالطلاب والأوراق المطلوبة

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تبدأ شركة المترو استخراج اشتراكات الطلاب، اعتبارًا من السبت المقبل، بالتزامن مع بداية العام الدراسىي 2021:2022 .

وتستقبل جميع مكاتب الاشتراكات الموجودة بمحطات الخطوط الثلاثة لمترو الأنفاق، استمارات الطلاب؛ في مواعيد العمل المخصصة لها يوميًا بدءًا من 8 صباحا حتى 4 عصرا.

ويمكن لجميع الطلاب اعتبارًا من السبت المقبل التوجه لجميع مكاتب الاشتراكات بمحطات المترو، وشراء استمارة طلبة قيمتها 5 جنيهات وملئ بياناتها ثم ختمها واعتمادها من المدرسة أو الكلية أو المعهد التابع لها الطالب، وإعادة تقديمها لمكتب الاشتراكات لاستخراج الاشتراك.

في التالي تستعرض «المصري اليوم»، الأوراق المطلوبة لإستخراج اشتراكات المترو الخاصة بالطلاب، وكذلك خطوات الحصول على الكارت الذكي.

ويتطلب استخراج اشتراك الطلاب إرفاق بالاستمارة صورة بطاقة الرقم القومي أو شهادة ميلاد الطالب وصورة إيصال المصاريف أو صورة كارنية السنة الدراسية الحالية أو السابقة، ويستخرج الاشتراك من مقر إقامة الطالب إلى مقر دراسته فقط .

كما يتطلب اشتراك الطلاب استخراج كارت ذكى رسومه 25 جنيها لتحميل عليه الاشتراك، ويستخرج اشتراك الطلاب لمدة 3 أشهر فقط هي فترة الترم الدراسى، وتبلغ نسب التخفيض على اشتراك الطلاب تبلغ 98%

-يتم شراء إستمارة الطلاب بواقع 5 جنيهات ووضع عدد 2 صورة شخصيه 4x6

- تختم الصورة الأولى؛ بحيث يظهر نصف الختم على الصورة والنصف الآخر على الأستمارة، وتختم الصورة الثانية من الخلف تعتمد الإستمارة وتختم بشعار الجمهورية من شؤون الطلاب بالجامعة أو الجهة التي يدرس بها الطالب

-يُرفق بالاستمارة صورة بطاقة الرقم القومي أو شهادة ميلاد الطالب .

- يرفق بالاستمارة صورة إيصال المصاريف، أو صورة كارنيه السنة الدراسية الحالية أو السابقة .

- يكتب رقم هاتف الطالب الجوا أو رقم ولي أمره على الاستمارة .

- يستخرج الإشتراك من مقر إقامة الطالب إلى مقر دراسته فقط .

- يستخدم الإشتراك لحامله فقط حتى لا يعرض الطالب نفسه لغرامة مالية