السودان : متمسكون بتغيير المنهجية لمواصلة التفاوض الثلاثي حول سد النهضة

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استقبل وزير الري والموارد المائية السوداني بروفسير ياسر عباس، بمكتبه، صباح اليوم الخميس، المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان، ونائب مساعد وزير الخارجية لشرق إفريقيا والسودان براين هانت، وبعض المسؤولين بالخارجية الأمريكية والسفارة الأمريكية بالخرطوم.

وتطرق اللقاء لتطورات ملف سد النهضة ومساعي واشنطن في الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم لجميع الأطراف في أقرب وقت ممكن.

وشدد الجانب السوداني على أهمية تنفيذ ماجاء في البيان الرئاسي الصادر من مجلس الأمن الدولي منتصف الشهر الحالي، بخصوص التفاوض تحت مظلة الاتحاد الافريقى وتشجيع دور المراقبين لتسهيل التفاوض.

وتبادل الجانبان السوداني والأمريكي الرؤى بشأن الخطابات المتبادلة بين وزيري الري السوداني والإثيوبي خلال هذا الشهر، كما تطرقا للأضرار التي شكلها الملء الأحادي الثاني لسد النهضة، والتدابير التي قام بها السودان وتكلفة ذلك في ظل غياب التنسيق وعدم تبادل البيانات.

وجدد الوزير السوداني رفض السودان الإنخراط في أي محادثات لا تتضمن كل النقاط المتعلقة بالملء الأول والتشغيل، وعلى رأسها سلامة سد الرصيرص وإجراء الدراسات البيئية والإجتماعية وتبادل المعلومات وجميع النقاط التي تندرج تحت التشغيل الآمن المستمر، إضافة إلى توضيح منهجية التفاوض لتفادي سلبيات الجولات السابقة.