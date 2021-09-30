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رئيس جامعة قناة السويس يبحث مع بمديرى العموم استعدادات بدء العام الدراسي الجديد

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رئيس جامعة قناة السويس يبحث مع بمديرى العموم استعدادات بدء العام الدراسي الجديد رئيس جامعة قناة السويس يبحث مع بمديرى العموم استعدادات بدء العام الدراسي الجديد

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أكد الدكتور أحمد زكي رئيس جامعة قناة السويس، أن المرحلة القادمة لابد أن تشهد مزيد من التركيز والعمل والدقة، موضحا أن شعارنا في الجامعة هو الالتزام والجدية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس الجامعة صباح اليوم مع مديرى العموم للإدارات المختلفة بحضور السيده هدى فرج امين عام الجامعه لمناقشة آخر الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد ٢٠٢١- ٢٠٢٢

وأشاد رئيس الجامعة بالمجهود الذي يبذله الطاقم الإداري داخل الجامعة، متمنيا مزيد من الجهد والعمل والنشاط الغير عادي من الجميع، مطالبا الجميع بضرورة الحسم وقوة اتخاذ القرار المناسب لصالح العمل وسرعة الأداء وتلافى الأخطاء.

و حرص رئيس الجامعة على الاستماع للمعوقات التي تقابل الإدارات المختلفة من أجل العمل على حلها في اسرع وقت.

المصرى اليوم

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