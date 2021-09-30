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«المهندسين»: وفد نقابي يشارك في افتتاح تطوير معامل البحث العلمي بـ«هندسة شبرا»

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«المهندسين»: وفد نقابي يشارك في افتتاح تطوير معامل البحث العلمي بـ«هندسة شبرا» «المهندسين»: وفد نقابي يشارك في افتتاح تطوير معامل البحث العلمي بـ«هندسة شبرا»

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أعلنت نقابة المهندسين، عن حضور المهندس هشام ابوسنة، رئيس نقابة مهندسين القاهرة، والمهندس أحمد حشيش، امين الصندوق المساعد، والمتحدث الاعلامي للنقابة العامة، والمهندس جون غالي، عضو مجلس نقابة القاهرة، ورئيس مجلس ادارة شركة سيفتي اند بروتكشن اسوسيشن،، افتتاح تطوير معامل البحث العلمي بكلية الهندسة بشبرا التابع لجامعة بنها.

وقال «ابوسنة»، أن تشهد في ظل قيادة حكيمة واعية مالم تشهده خلال عقود، لافتا انه كان رئيسا لجهاز تعمير القاهرة لمدة اربع سنوات، وعمل على مشروع تنفيذ الطريق الدائري الاقليمي، والذي كان بمثابة ثورة جديدة في مجال الطرق كما ساهم في تطوير ميدان المؤسسة، مؤكدا أن كل ماتم تحقيقه على ارض الواقع، كان مجرد أحلام.

وأكد نقيب مهندسين القاهرة، أنه تولي بعد ذلك رئاسة الهيئة العامة لمواني البحر الاحمر، لمدة خمس سنوات، لافتا انه شاهدا على صعوبة الوضع انذاك حيث عانت مصر، من ازمة الطاقة والكهرباء ووجدنا ان مجمع المصانع بمنطقة السويس لم يكن يعمل بالغاز ولم يكن لدينا رصيف بحري ولا قاطرات تقطر ناقلات الغاز، وكنا نبحث عن حلول هندسية، وتم حل مشكلات كان يصعب حلها من قبل منها الطاقة والغاز والبترول والكهرباء، ثم شهدت مصر مع هذه الطفرة الكبيرة حفر قناة السويس الجديدة، وهي بداية انطلاق مصر عالميا.

واختتم: «ماتم حله من مشاكل معقدة لم تقدر أي قيادة سياسية سابقة ان تقترب منها مطلقا، لكن القيادة السياسية الان قامت بمواجهة هذه المشاكل وحلها مما اسفر عن جمهورية جديدة، ونهضة حضارية كبيرة، ولمس الشعب المصري كل هذا عندما شهد تطوير الطرق وتم نقل الفئات الفقيرة من العشوائيات إلى الحضر، وظهرت المشاركة المجتمعية لمؤسسات المجتمع المدني مثل اندية الروتاري، فمصر الان اصبحت على الخريطة العالمية، وعادت بفضل قيادتها السياسية وسواعد مواطنيها إلى دورها الريادي في كل المجالات».

واشاد «حشيش»، بما تم من تطوير لمعامل البحث العلمي بكلية هندسة شبرا ناقلا تحيات المهندس هاني ضاحي النقيب العام لمهندسي مصر والذي منعه سفره خارج البلاد من المشاركة لافتا ان نقيب المهندسين يحمل للكلية مكانة خاصة وتقديرا كبيرا، معظما الدور الكبير الذي تلعبه مهنة الهندسة في شتي مناحي الحياة مؤكدا انها ارقي المهن وهي حرفيا ،، اسلوب حياة،، وعلم نمارسه يوميا بالاضافه إلى انه رساله تؤديها على الأرض.

المصرى اليوم

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