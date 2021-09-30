أخبار عاجلة

توتر بين إيران و أذربيجان -
ضبط صيدلى جمع 3 مليون جنيه من المواطنين بحجة توظيفها فى طنطا -
300 شاب وفتاة يشاركون فى مسيرة للاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر في الأقصر -
ياسمين رئيس تناقش أزمة «الزوج المتحرش» في «60 دقيقة» -
بث مباشر الزمالك ضد جامعة سيدني الأسترالي في كأس العالم للأندية لـ كرة اليد -
رئيس البرلمان العربي: قرار «الصلوات اليهودية» في المسجد الأقصى باطل وغير شرعي -
«تُخيّرهم بين الإفاقة أو الضرب».. طالبان تعلن الحرب على مدمني المخدرات -
كردي: أدرس الترشح لرئاسة اتحاد الكرة -
طرح 13 محلاً تجاريًا للبيع بالمزاد العلني بمدينة طيبة الجديدة -
رئيس «مياه الأقصر» يستقبل وفد سقيا الماء للتنمية لدعم مشاريع الصرف الصحي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

بدء مشروع ترميم و تركيب و إعادة رفع العامود الجرانيتي الأثري بسراي القبة

Print
بدء مشروع ترميم و تركيب و إعادة رفع العامود الجرانيتي الأثري بسراي القبة بدء مشروع ترميم و تركيب و إعادة رفع العامود الجرانيتي الأثري بسراي القبة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت وزارة السياحة والآثار، بالتنسيق مع ديوان رئيس الجمهورية، في مشروع ترميم وتجميع وإعادة رفع العامود الجرانيتي الأثري الموجود بحديقة سراي القبة، بما يتناسب مع قيمته التاريخية والأثرية.

جاء المشروع في ضوء اهتمام الدولة وقيادتها السياسية بتجميل الميادين المصرية وإظهار جمالها والعمل على تطوير الحدائق العامة.

وأوضح د. مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن مٌرممي وأثرى المجلس قد بدأوا أمس في أعمال تنظيف وإزالة الإتساخات والتكلسات التي تراكمت على العمود على مر الزمن بسبب عوامل التعرية، كما سيقومون بأعمال التقوية والتدعيم لإعادة تركيب ورفع العمود ونقلة لعرضه إلى مكان متميز بوسط الحديقة، بما يتناسب مع قيمته التاريخية والأثرية والجمالية.

جدير بالذكر أن هذا العمود تم نحته من الجرانيت الوردي خلال عصر الدولة الحديثة، ويأخذ الشكل الأسطواني ذو تاج من سعف النخيل ينثني للخارج. يبلغ ارتفاع العامود إلى ما يقرب من ٨ م، أما ارتفاع التاج فيبلغ حوالي ٨٢ سم.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
ضبط صيدلى جمع 3 مليون جنيه من المواطنين بحجة توظيفها فى طنطا

ضبط صيدلى جمع 3 مليون جنيه من المواطنين بحجة توظيفها فى طنطا

300 شاب وفتاة يشاركون فى مسيرة للاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر في الأقصر

300 شاب وفتاة يشاركون فى مسيرة للاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر في الأقصر

ياسمين رئيس تناقش أزمة «الزوج المتحرش» في «60 دقيقة»

ياسمين رئيس تناقش أزمة «الزوج المتحرش» في «60 دقيقة»

بث مباشر الزمالك ضد جامعة سيدني الأسترالي في كأس العالم للأندية لـ كرة اليد

بث مباشر الزمالك ضد جامعة سيدني الأسترالي في كأس العالم للأندية لـ كرة اليد