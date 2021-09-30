بدء مشروع ترميم و تركيب و إعادة رفع العامود الجرانيتي الأثري بسراي القبة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت وزارة السياحة والآثار، بالتنسيق مع ديوان رئيس الجمهورية، في مشروع ترميم وتجميع وإعادة رفع العامود الجرانيتي الأثري الموجود بحديقة سراي القبة، بما يتناسب مع قيمته التاريخية والأثرية.

جاء المشروع في ضوء اهتمام الدولة وقيادتها السياسية بتجميل الميادين المصرية وإظهار جمالها والعمل على تطوير الحدائق العامة.

وأوضح د. مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن مٌرممي وأثرى المجلس قد بدأوا أمس في أعمال تنظيف وإزالة الإتساخات والتكلسات التي تراكمت على العمود على مر الزمن بسبب عوامل التعرية، كما سيقومون بأعمال التقوية والتدعيم لإعادة تركيب ورفع العمود ونقلة لعرضه إلى مكان متميز بوسط الحديقة، بما يتناسب مع قيمته التاريخية والأثرية والجمالية.

جدير بالذكر أن هذا العمود تم نحته من الجرانيت الوردي خلال عصر الدولة الحديثة، ويأخذ الشكل الأسطواني ذو تاج من سعف النخيل ينثني للخارج. يبلغ ارتفاع العامود إلى ما يقرب من ٨ م، أما ارتفاع التاج فيبلغ حوالي ٨٢ سم.