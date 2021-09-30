مايكل إيسيان لـ«المصري اليوم»: خسارة تشيلسي أمام يوفنتوس غير مستحقة

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تحدث النجم الغاني السابق مايكل إيسيان، عن رأيه في مباراة فريقه السابق تشيلسي الإنجليزي أمام يوفنتوس الإيطالي، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأربعاء، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان البيانكونيري قد تمكن من التغلب على منافسه البلوز بهدف دون رد، وذلك في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على أرضية ملعب أليانز ستاديوم في إطار مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري الأبطال.

وقال إيسيان في تصريحات خاصة إلى مراسل صحيفة «المصري اليوم» الخميس: «كان بإمكان تشيلسي أن يخرج متعادلاً أمام يوفنتوس، على رغم من تفوق اليوفي في النصف ساعة الأولى، حيث كان أكثر تصميماً وتركيزاً، لكن أداء تشيلسي كان أفضل بكثير في الشوط الثاني، لذلك كان أداءً إيجابيًا بشكل عام».

أضاف: «تشيلسي لقب كرة قدم جيدة، استقبل هدفًا بسبب ارتكاب العديد من الأخطاء الساذجة، مما سمح ليوفنتوس بتسجيل هدفاً وتشكيل خطورة على مرمى تشيلسي في الشوط الأول وهذا وارد في كرة القدم خاصةً عندما يتعلق الأمر بمواجهة الفرق الكبرى مثل يوفنتوس ومانشستر سيتي في المباراة السابقة».

وعن تألق فيدريكو كييزا في المباراة أوضح إيسيان قائلاً: «لديه كثافة وجودة هائلة، ويمكنه أن يلعب في أي دور، إنه لاعب مهم جدًا بالنسبة لليوفي ويمكنه حقًا مساعدة الفريق في أي لحظة خلال المباراة».

وتطرق اللاعب السابق صاحب الـ 38 عامًا عن حظوظ تشيلسي في الحفاظ لقب دوري الأبطال قائلاً: «هذا الفريق يتمتع دائماً بالعقلية المناسبة للانتصار، ودوري الأبطال دائماً كانت البطولة التي يُريد النادي الفوز بها وهي الهدف الرئيسي للجماهير، لذلك كل شيء يُمكن أن يحدث فالفريق يمتلك كل العناصر التي تجعله ينجح سواء لاعبين أو إدارة فنية بقيادة الألماني توماس توخيل».

ويتمتع إيسيان بمسيرة حافلة مع الأندية الأوروبية، حيث سبق له اللعب بقميص أندية ليون الفرنسي وتشيلسي الإنجليزي وريال مدريد الإسباني وميلان الإيطالي.

كما شارك في نهائيات كأس العالم مرتين مع غانا وخاض 58 مباراة دولية قبل اعتزاله عقب مشاركته في نهائيات 2014 في البرازيل.