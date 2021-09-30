أخبار عاجلة

توتر بين إيران و أذربيجان -
ضبط صيدلى جمع 3 مليون جنيه من المواطنين بحجة توظيفها فى طنطا -
300 شاب وفتاة يشاركون فى مسيرة للاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر في الأقصر -
ياسمين رئيس تناقش أزمة «الزوج المتحرش» في «60 دقيقة» -
بث مباشر الزمالك ضد جامعة سيدني الأسترالي في كأس العالم للأندية لـ كرة اليد -
رئيس البرلمان العربي: قرار «الصلوات اليهودية» في المسجد الأقصى باطل وغير شرعي -
«تُخيّرهم بين الإفاقة أو الضرب».. طالبان تعلن الحرب على مدمني المخدرات -
كردي: أدرس الترشح لرئاسة اتحاد الكرة -
طرح 13 محلاً تجاريًا للبيع بالمزاد العلني بمدينة طيبة الجديدة -
رئيس «مياه الأقصر» يستقبل وفد سقيا الماء للتنمية لدعم مشاريع الصرف الصحي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. المصرى اليوم

مايكل إيسيان لـ«المصري اليوم»: خسارة تشيلسي أمام يوفنتوس غير مستحقة

Print
مايكل إيسيان لـ«المصري اليوم»: خسارة تشيلسي أمام يوفنتوس غير مستحقة مايكل إيسيان لـ«المصري اليوم»: خسارة تشيلسي أمام يوفنتوس غير مستحقة

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

تحدث النجم الغاني السابق مايكل إيسيان، عن رأيه في مباراة فريقه السابق تشيلسي الإنجليزي أمام يوفنتوس الإيطالي، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأربعاء، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان البيانكونيري قد تمكن من التغلب على منافسه البلوز بهدف دون رد، وذلك في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على أرضية ملعب أليانز ستاديوم في إطار مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري الأبطال.

وقال إيسيان في تصريحات خاصة إلى مراسل صحيفة «المصري اليوم» الخميس: «كان بإمكان تشيلسي أن يخرج متعادلاً أمام يوفنتوس، على رغم من تفوق اليوفي في النصف ساعة الأولى، حيث كان أكثر تصميماً وتركيزاً، لكن أداء تشيلسي كان أفضل بكثير في الشوط الثاني، لذلك كان أداءً إيجابيًا بشكل عام».

أضاف: «تشيلسي لقب كرة قدم جيدة، استقبل هدفًا بسبب ارتكاب العديد من الأخطاء الساذجة، مما سمح ليوفنتوس بتسجيل هدفاً وتشكيل خطورة على مرمى تشيلسي في الشوط الأول وهذا وارد في كرة القدم خاصةً عندما يتعلق الأمر بمواجهة الفرق الكبرى مثل يوفنتوس ومانشستر سيتي في المباراة السابقة».

وعن تألق فيدريكو كييزا في المباراة أوضح إيسيان قائلاً: «لديه كثافة وجودة هائلة، ويمكنه أن يلعب في أي دور، إنه لاعب مهم جدًا بالنسبة لليوفي ويمكنه حقًا مساعدة الفريق في أي لحظة خلال المباراة».

وتطرق اللاعب السابق صاحب الـ 38 عامًا عن حظوظ تشيلسي في الحفاظ لقب دوري الأبطال قائلاً: «هذا الفريق يتمتع دائماً بالعقلية المناسبة للانتصار، ودوري الأبطال دائماً كانت البطولة التي يُريد النادي الفوز بها وهي الهدف الرئيسي للجماهير، لذلك كل شيء يُمكن أن يحدث فالفريق يمتلك كل العناصر التي تجعله ينجح سواء لاعبين أو إدارة فنية بقيادة الألماني توماس توخيل».

ويتمتع إيسيان بمسيرة حافلة مع الأندية الأوروبية، حيث سبق له اللعب بقميص أندية ليون الفرنسي وتشيلسي الإنجليزي وريال مدريد الإسباني وميلان الإيطالي.

كما شارك في نهائيات مرتين مع غانا وخاض 58 مباراة دولية قبل اعتزاله عقب مشاركته في نهائيات 2014 في البرازيل.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بث مباشر الزمالك ضد جامعة سيدني الأسترالي في كأس العالم للأندية لـ كرة اليد

بث مباشر الزمالك ضد جامعة سيدني الأسترالي في كأس العالم للأندية لـ كرة اليد

موعد مباراة الزمالك وبطل استراليا في كأس العالم للأندية

موعد مباراة الزمالك وبطل استراليا في كأس العالم للأندية

مشاهدة مباراة منتخب مصر ضد ليبيا الآن في تصفيات كأس العالم 2022

مشاهدة مباراة منتخب مصر ضد ليبيا الآن في تصفيات كأس العالم 2022

موعد مباراة منتخب مصر ضد ليبيا في تصفيات كأس العالم 2022

موعد مباراة منتخب مصر ضد ليبيا في تصفيات كأس العالم 2022