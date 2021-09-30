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وزير الرياضة يلقي كلمة في اجتماع المكتب التنفيذي للأنوكا بنيجيريا

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وزير الرياضة يلقي كلمة في اجتماع المكتب التنفيذي للأنوكا بنيجيريا وزير الرياضة يلقي كلمة في اجتماع المكتب التنفيذي للأنوكا بنيجيريا

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ألقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ،اليوم الأربعاء، كلمة في افتتاح جلسات اجتماع المكتب التنفيذي لاتحاد اللجان الأوليمبية الوطنية الإفريقية "الأنوكا" المقام بنيجيريا في الفترة ٢٩-٣٠ سبتمبر الجاري .

افتتح الاجتماع السيد مصطفي براف رئيس الأنوكا بحضور أعضاء المكتب التنفيذي وضيوف الأنوكا ووزراء الشباب والرياضة بنيجيريا والجزائر وغانا، واللواء أحمد ناصر رئيس كونفدرالية الاتحادات الافريقية الرياضية "الأوكسا".

في كلمته الافتتاحية، وجه الدكتور أشرف صبحي الشكر والتقدير إلى السادة وزراء الشباب والرياضة المتواجدين لحضور اجتماع المكتب التنفيذي واحتفالية الأنوكا بمناسبة الذكري الأربعين علي تأسيس الاتحاد ، معرباً في الوقت ذاته عن تقديره لدور الأنوكا والأوكسا علي مجهوداتكم البناءة باعتبارهما من أهم الداعمين للرياضة الأفريقية.

حث وزير الشباب والرياضة جميع الحكومات الأفريقية على تعزيز التعاون مع الأوكسا والأنوكا خلال الفترة المقبلة بما يعزز من قوة القارة الأفريقية رياضياً، وسعياً نحو الريادة في جميع المحافل الدولية.

أعرب الوزير عن خالص تمنياته لجميع المشاركين بالتوفيق في اجتماع المكتب التنفيذي للأنوكا، والخروج ببرامج وخطط هادفة لتطوير الرياضة الإفريقية .

المصرى اليوم

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