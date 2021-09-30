الملتقى الخامس للجراحة التجميلية والترميمية بالرياض.. 16 أكتوبر المقبل

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تحت إشراف قسم جراحة التجميل والحروق بالمدينة الطبية

تنظم مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية، الملتقى الخامس للجراحة التجميلية والترميمية في 16 أكتوبر المقبل، ولمدة ثلاثة أيام، بفندق رافال كمبنيسكي بالرياض.

ويهدف هذا الملتقى، تحت إشراف قسم جراحة التجميل والحروق بالمدينة الطبية، إلى طرح التحديثات الجديدة في جراحة التجميل وتعلم أحدث التقنيات المختلفة في تجميل الوجه والجسم، إضافة إلى التحدث عن تجربة قسم جراحة التجميل .

يأتي ذلك، بمشاركة عدد من الأقسام بالمدينة الطبية في علاج أبطالنا ممن أصيبوا في الحرب والاستفادة من طرق الإجراءات الجراحية التجميلية الانتقائية من خلال الجراحات وورش العمل التي تقام مصاحبة لهذا الملتقى، إضافةً إلى مناقشة الأسباب المختلفة في إعادة بناء الصدر وجراحات اليدين.

يذكر أن، الملتقى يحظى بحضور مميز لأطباء عالميين وسعوديين وورش عمل متعددة.

وقد جرى اعتماد 15 ساعة تدريب طبي مستمر من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لهذا الملتقى.