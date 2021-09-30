"تجارة رفحاء" تباشر 80 بلاغًا وتغلق منشأة مخالفة

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نفذت 311 جولة رقابية خلال شهر سبتمبر الجاري

نفّذت الفرق الرقابية بفرع وزارة التجارة بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية خلال شهر سبتمبر 2021م، 311 جولة رقابية، ومباشرة 80 بلاغًا بالمحافظة والمراكز التابعة لها، حُرّر خلالها 80 مخالفة، وأُغلِقت منشأة وحُوِّلت للنيابة العامة لمخالفتها نظام مكافحة الغش التجاري والبيانات التجارية.

وقال مدير الفرع يوسف بن سالم العنزي: الجولات شملت جميع المنشآت التجارية ومنافذ البيع؛ للتأكد من التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والتحقّق من التزام جميع المنشآت التجارية بأنظمة حماية المستهلك.

ودعا الجميع إلى التعاون مع الوزارة والإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات وممارسات مخالفة عبر الاتصال على مركز البلاغات 1900، أو عن طريق تطبيق بلاغ تجاري.