محافظ الإسكندرية: إزالة 5626 حالة تعد ضمن الموجة الـ18

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أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية، حصيلة إزالة التعديات ضمن الموجة الـ18 الرئاسية، مؤكدأً ان الدولة قامت بالعديد من المشروعات العظيمة لتطوير وتحديث واستعادة كفاءة المنشات المائية، وذلك في وقت قياسي، لافتا إلى ان الاجهزة التنفيذية بالمحافظة نفذت العديد من الحملات لازالة التعديات على أراضي الدولة والترع والمصارف وذلك خلال حملات الموجة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بازالة كافة التعديات على أراضى الدولة والأراضى الزراعية والمجاري المائية للحفاظ على الموارد المائية وتعزيز استخدامها لزيادة الرقعة الزراعية.

وشدد المحافظ على جميع الاجهزة المعنية في المحافظة بضرورة التصدي بكل قوة وحزم لكل من تسول له نفسه التعدى على المجارى المائية من ترع ومصارف بنطاق المحافظة؛ مؤكدا ان أجهزة المحافظة تعمل على مدار الساعة لمواجهة هذه التعديات ايا كان حجمها أو مرتكبها، بهدف الحفاظ على موارد المحافظة المائية وحماية أملاك الدولة وضمان حسن إدارتها واستغلالها بما يحقق النفع على المواطنين، موجها بضرورة التأكد من جاهزية كافة المعدات اللازمة لتنفيذ موجات كبرى لازالة التعديات، مؤكدا على التنسيق التام مع الاجهزة الامنية وأجهزة المحافظة المختلفة فضلا عن اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة في هذا السياق.

من جانبه أوضح المهندس ابراهيم عبدالمنعم، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالاسكندرية، ان هناك تنسيق كامل بين كافة الجهات التنفيذية بالمحافظة لتنفيذ حملات الازالة؛ مشيرا إلى عدد المخالفات التي كانت قائمة قبل بدء الموجات وما استجد حتى تاريخه بلغ عددها 7561 حالة تعدي، وبلغ عدد المخالفات التي تم إزالتها خلال موجات الإزالة الماضية 5626 حالة، مضيفا ان عدد المخالفات المتبقية على الطبيعه 1935 حالة .

محافظ الاسكندرية يعلن حصيلة "الموجة الـ18 الرئاسية": "ازالة 5626 حالة تعدِ .. ونعمل على مدار الساعة لمواجهة التعديات (صور)

محافظ الاسكندرية يعلن حصيلة "الموجة الـ18 الرئاسية": "ازالة 5626 حالة تعدِ .. ونعمل على مدار الساعة لمواجهة التعديات (صور)

محافظ الاسكندرية يعلن حصيلة "الموجة الـ18 الرئاسية": "ازالة 5626 حالة تعدِ .. ونعمل على مدار الساعة لمواجهة التعديات (صور)

محافظ الاسكندرية يعلن حصيلة "الموجة الـ18 الرئاسية": "ازالة 5626 حالة تعدِ .. ونعمل على مدار الساعة لمواجهة التعديات (صور)