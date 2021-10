محافظ دمياط تشارك بالمؤتمر العالمي «مدن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى طليعة العمل المناخى»

★ ★ ★ ★ ★

شاركت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عبر تطبيق «زووم»، بالمؤتمر العالمى الذي نظمه البنك الدولى تحت عنوان «مدن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في طليعة العمل المناخى (حان وقت العمل) «MENA Cities at the Forefront of Climate Action :The Time is Now».

وتناول المؤتمر الذي شارك فيه رؤساء وامناء البلديات بعدد من المدن بالمنطقة وأيضاً المحافظين وخبراء دوليين، قضايا تغير المناخ خاصة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يعيش حوالى ٦٥٪ من السكان في المناطق الحضرية وهذه النسبة تتجاوز المتوسط العالمى البالغ ٥٥٪ وهؤلاء يستهلكون نحو ٧٨٪ من الطاقة في تلك البلدان وينتجون أكثر من ٦٠٪ من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى، وبحلول عام ٢٠٥٠ من المتوقع ان يتضاعف عدد سكان تلك المنطقة مما يزيد من التعرض لاخطار طبيعية واجتماعية كبيرة.

و قالت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، في تصريحات صحفيه لها، كلمة حول ارتفاع منسوب مياه البحر وآثاره المترتبة على دمياط ومينائها، حيث أشارت خلالها حول اهم المحاور الرئيسية للخطة الخاصة بتنفيذ العمل المناخى على نحوٍ فعال وذلك بالتنسيق مع الأطراف المختلفة من أجل تحقيق ابتكارات تحقق التكيف مع المناخ وتزيد من فرص التنمية والنمو الاقتصادى.