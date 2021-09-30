جامعة حلوان تشارك للمرة الأولى في مبادرة البنك المركزي لرفع مستوي الخريجين

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شاركت كلية التجارة وإدارة الأعمال بجامعة حلوان في مبادرة FinYology-FinTech for Youth التي أطلقها البنك المركزي المصري بهدف رفع مستوي الخريجين من خلال ربط الدراسة النظرية بالتطبيق العملي وتدعيم التواصل مع الشركاء والتنفيذيين من القطاع المصرفي والمالي.

وأوضح الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، أن جامعة حلوان تسعي لتحفيز طلابها على المشاركة في هذه المبادرات الهامة والتي تعمل على دعم خبراتهم واثقالها تدعيما لهم للتأهيل لسوق العمل، من خلال الربط بين دراسة الطلاب وبين مايحتاجه سوق العمل من تخصصات حيث تضم جامعة حلوان تخصصات فريدة ومتميزة بكلياتها وبرامجها التي تضم مجالات إبداعية تواكب التطورات الجديدة على المستوى المحلى والإقليمى والدولي.

وقد تم إطلاق المرحلة التجريبية للمبادرة بنجاح في فبراير 2020 من جانب البنك المركزي، والذي كلف المعهد المصرفي المصري بتنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة من المبادرة، وذلك لتنمية المواهب الشابة ونشر الوعي والابتكار في مجالات وتطبيقات التكنولوجيا المالية من خلال إدراج مشروعات التكنولوجيا المالية ضمن البرامج الدراسية لبعض المواد النظرية والعملية لطلبة الجامعات، مع مراعاة ملائمة هذه المشروعات لإحتياجات السوق المصرفي والمالي المصري التي تحتاج إلى حلول رقمية، والتي سبق رصدها ونشرها على منصة FinTech Egypt ومنها تحقيق الوعي المالي، والشمول المالي للفئات الأكثر احتياجاً.د

وجاء حرص البنك المركزي المصري على رعاية وإطلاق المبادرات الهادفة لخلق حلول إبداعية ومتميزة للتحديات الحالية والمستقبلية، التي قد تواجه القطاع المصرفي، وخاصة مع التطور المطرد الذي تشهده التكنولوجيا الرقمية الذي أدى إلى تزايد حاجة السوق المصرفي لحلول رقمية مبتكرة للمعاملات المالية. ومن هنا تهدف مبادرة FinYology-FinTech for Youth إلى التشجيع على التخصص في مجال التكنولوجيا المالية بالجامعات وتعزيز فرص اكتشاف المواهب الشابة في هذا المجال ورعايتها وتبني أفكارها، بما يتوافق مع أهداف ورؤية البنك المركزي لتطوير القطاع المصرفي.

تأتي مشاركة الجامعة في المبادرة للمرة الأولى بالفصل الدراسي ربيع 2021 وذلك من خلال وحدة TICOالتايكو بالجامعة والتي تشرف عليها الدكتورة شهيرة هيكل ونادى ريادة الأعمال بالجامعة والذي تشرف عليه الدكتورة ايمان ابو طالب، وكذلك كلية التجارة وإدارة الأعمال برنامج نظم معلومات الأعمال Business Information System BIS، برعاية الدكتورة أمانى فاخر القائم بعمل عميد الكلية، تحت إشراف الدكتورة هدى عبدالحميد على محمد أستاذ الإقتصاد بالكلية، والدكتورة شيماء عوف مدرس نظم معلومات الأعمال بالكلية، حيث شارك الطلاب بمراحل المبادرة المختلفة، والتي تم تنفيذها بالتعاون بين الكلية وخبراء من البنك المركزي والمعهد المصرفي المصري ومكتب البريد المصرى.

بدأت المرحلة الأولي من المبادرة بالجامعة بمشاركة ستة مشاريع تخرج لستة مجموعات طلابية، وصولاً إلى المرحلة النهائية التي شهدت صعود مشروعين تخرج للتصفية النهائية، وحضر فاعلياتها ـ التي أقيمت عبر القنوات الرقمية ـ خبراء من البنك المركزى والمعهد المصرفى المصرى، والجامعة.

وقد انتهت فاعليات المرحلة النهائية بفوز المجموعة الطلابية لمشروع التخرج المحفظة الإلكترونية بالمركز الأول لتميز المشروع المقدم، وتم منح الطلاب الفائزين لمشروع تخرج المحفظة الإلكترونية فرصة الحصول على تدريب صيفي في مجال الخدمات المصرفية الرقمية من هيئة البريد المصرى، لتلقي التدريب والتوجيه والإرشاد اللازم لدعم وتطوير مهاراتهم وأفكارهم في مجال التكنولوجيا المالية، كما تم منح شهادات تقدير لطلاب مشروع التخرج المشارك بالجلسة النهائية وو الدكتورهدى عبدالحميد على محمد والدكتورة شيماء عوف على تنفيذ المشروع بالجامعة.

وهنأ المشرفون الطلاب الفائزين، كما أعربوا عن سعادتهم بالتجربة والحرص على المشاركة في المبادرة خلال الفصول الدراسية المقبلة.