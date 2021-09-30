وزير الرياضة يلتقي رئيس الاتحاد الدولي للجمباز في اجتماع المكتب التنفيذي للأنوكا بنيجيريا

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

علي هامش حضوره اجتماع المكتب التنفيذي لاتحاد اللجان الاولمبية الوطنية الأفريقية "الانوكا" المقام بنيجيريا، التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مع موري وتنابي رئيس الاتحاد الدولي للجمباز في حضور وزير الشباب والرياضة بالجزائر ، ورئيس اللجنة الأولمبية بدولة الجزائر الشقيقة.

تناول اللقاء الحديث حول استضافة مزيد من البطولات الدولية للجمباز الفترة المقبلة لاسيما بعد النجاح الباهر الذي حققته مصر في استضافة بطولة العالم للجمباز الفني في يونيو الماضي، وإشادة جميع المشاركين بالبطولة بحسن الاستضافة والتنظيم.

وعلي جانب أخر، حرص السفير الصيني بجمهورية نيجيريا علي لقاء وزراء الشباب والرياضة بمصر وغانا والجزائر ونيجيريا، ورئيس الأنوكا ورئيس الأوكسا لتقديم تميمة الألعاب الشتوية لهم حيث استضافة الصين لدورة الألعاب الشتوية المقبلة.

أعرب الدكتور أشرف صبحي عن تمنياته بالنجاح والتوفيق للجانب الصيني في استضافة دورة الألعاب الشتوية، وإبهار العالم بحسن التنظيم علي مختلف الأصعدة.