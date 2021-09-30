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رابطة الدورى الانجليزى تضع صلاح فى تحدي خاص مع كريستيانو رونالدو

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رابطة الدورى الانجليزى تضع صلاح فى تحدي خاص مع كريستيانو رونالدو رابطة الدورى الانجليزى تضع صلاح فى تحدي خاص مع كريستيانو رونالدو

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وضعت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريمييرليج"، اليوم الخميس النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول، وكريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد فى تحدي خاص بين الثنائي على جائزة إنجليزية.

وأعلنت الرابطة عن ترشح صلاح ورونالدو لجائزة أفضل لاعب في المسابقة لشهر سبتمبر الجاري.

وضمت قائمة المرشحين للجائزة نفسها أربعة لاعبين آخرين هم: البرتغالي جواو كانسيلو (مانشستر سيتي)، الألماني أنطوني روديجير (تشيلسي)، السنغالي إسماعيلا سار (واتفورد)، وآلان سان ماكسيمين (نيوكاسل يونايتد).

ويتصدر صلاح قائمة هدافي الدوري الإنجليزي حتى الآن برصيد 5 أهداف، متساويا مع جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي، وميشيل أنطونيو مهاجم وست هام يونايتد

المصرى اليوم

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