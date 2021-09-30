«يد الأهلي 2004» يلتقي المعادي في دوري المرتبط

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يلتقى فريق ناشئين النادي الأهلي لكرة اليد مواليد 2004 اليوم الخميس مع فريق المعادي، في إطار مباريات دوري المرتبط للمحترفين.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في الثانية ظهرًا على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، ويسعى فريق مرتبط «يد الأهلي 2004» لتحقيق الفوز ومواصلة العروض القوية التي يقدمها في البطولة.

وحرص هشام عبدالوهاب مدرب مرتبط «يد الأهلي 2004» على الاجتماع مع اللاعبين وطالبهم بمزيد من التركيز خلال الفترة المقبلة، وتلافي الأخطاء التي ظهرت في المباريات الماضية، من أجل مواصلة العروض القوية، واستكمال الموسم بقوة حتى النهاية وتحقيق الفوز في جميع المباريات.

ويعقد الجهاز الفني لفريق مرتبط «يد الأهلي 2004» محاضرة للاعبين قبل انطلاق عمليات الإحماء لمراجعة خطة اللعب والمهام المطلوبة من كل لاعب خلال المباراة لتقديم أفضل أداء وأكبر نتيجة.

وكان فريق مرتبط «يد الأهلي 2004» قد حقق الفوز على نظيره فريق الجزيرة بنتيجة ٣٣-٢٧ في آخر المباريات التي خاضها في البطولة بالجولة الماضية.

وفي سياق متصل يخوض فريق «رجال يد الأهلي» مباراة مهمة اليوم أمام فريق المعادي، ضمن منافسات بطولة الدوري.

و تنطلق المباراة في الرابعة عصرا، على صالة الأمير عبدالله الفيصل ، ويسعى فريق «رجال يد الأهلي » وجهازه الفني ولاعبيه لتقديم عرض قوي وتحقيق الفوز.

يذكر أن «رجال يد الأهلي» بدأ مشواره في بطولة الدوري بالفوز على فريق البنك الأهلي بنتيجة ٣١-٢٨، ثم تغلب على فريق ٦ أكتوبر بنتيجة ٤٣-٣٢، ثم خسر أمام الزمالك بنتيجة ٣٢-٢٧، ثم حقق الفوز على فريق الجزيرة بنتيجة ٤١-٢٥.