في نوفمبر المقبل.. السعودية تستضيف بطولتي أرامكو الدولية للسيدات والفرق

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بجوائز تبلغ 2 مليون دولار وضمن الجولة الأوروبية للقولف

بمشاركة 108 من نخبة لاعبات القولف العالميات، وبمجموع جوائز يصل إلى 2 مليون دولار أمريكي، تنطلق مطلع شهر نوفمبر المقبل وعلى نادي وملعب رويال غرينز بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية على ساحل البحر الأحمر، بطولتي أرامكو السعودية الدولية للسيدات، وسلسلة أرامكو السعودية للفرق، المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة.

وتبدأ المنافسات ببطولة السيدات في الفترة من 4 -7 نوفمبر، ثم بطولة الفرق في الفترة من 10 -12 الشهر نفسه. وتندرج بطولتا أرامكو وقولف السعودية تحت مظلة الجولة الأوروبية لقولف السيدات، وتعودان للعام الثاني على التوالي بعد أن حققت النسختان السابقتان نجاحاً كبيراً على الصعيد العالمي؛ إذ تختتم جولة السعودية سلسلةً عالميةً انطلقت من لندن في المملكة المتحدة، مروراً بسوتوجراندي في إسبانيا ونيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال ماجد السرور – الرئيس التنفيذي لقولف السعودية والاتحاد السعودي للقولف: "تتمثل رؤيتنا في نشر رياضة القولف في المملكة وجعلها متاحة للجميع. ونعلم أن استضافة مثل هذه البطولة الرائدة وتقديم مبادرات نوعية مثل السيدات أولاً لن تقوم بجذب نخبة لاعبات العالم فحسب، بل ستلهم الجيل القادم لتبنّي رياضة تُحدث أثراً كبيراً على المجتمع. وستكون جولة جدة خطوة مهمة في مسيرتنا لوضع المملكة على خارطة القولف عالمياً".

وكانت الدنماركية إيميلي كريستين بيدرسن قد خطفت جميع الأضواء في العام الماضي حين تمكنت من تحقيق لقب البطولتين الفردية والجماعية ساهمت بشكل مباشر في حصول اللاعبة البالغة من العمر 25 عاماً على لقب كوستا ديل سول 2020، والذي يتم منحه لأفضل لاعبة قولف في أوروبا. ومن المنتظر أن تشارك في نسخة هذا العام للدفاع عن ألقابها، إلى جانب مجموعة من أشهر اللاعبات العالميات مثل السويدية آنا نوردكفيست الفائزة بثلاث بطولات كبرى، والأسترالية منجي لي، والهولندية آن فان دام، بالإضافة إلى الثنائي الإنجليزي جورجيا هال وتشارلي هول.

وقالت بيدرسن: "المشاركة في بطولتين تاريخيتين في المملكة بالعام الماضي كانت تجربة مميزة وفي توقيت مهم من الموسم. وبالطبع سارت جميع الأمور بشكل إيجابي بالنسبة لي طوال فترات المنافسات الفردية والجماعية. ونحظى بدعم رائع في الجولة الأوروبية من بطولات مثل بطولة أرامكو السعودية الدولية للسيدات والمقدمة من صندوق الاستثمارات العامة، بالإضافة إلى بطولة سلسلة أرامكو السعودية للفرق. وتمنح العديد من اللاعبات فرصة اللعب إلى جانب أكبر الأسماء في اللعبة".

تُعد الجائزة المخصصة لكل بطولة والبالغة مليون دولار أمريكي ثالثَ أكبر جائزة ضمن بطولات الجولة الأوروبية لقولف السيدات بعد بطولة أموندي إيفيان وبطولة AIG المفتوحة؛ الأمر الذي يعكس الدور الهام الذي تقوم به أرامكو وقولف السعودية لدعم رياضة القولف النسائية.

وتعتبر استضافة أكبر الأحداث العالمية جزءاً أساسياً من استراتيجية القولف في المملكة، والتي تهدف لإلهام جيلها القادم ووضعها في مصاف الدول الرائدة في هذه الرياضة. وتسعى قولف السعودية إلى تسهيل وصول السيدات للعبة، وكانت قد أطلقت مبادرة السيدات أولاً والتي ألهمت 1000 سيدة للتعرف على رياضة القولف بشكل أكبر وتجربتها بشكل منتظم في الأندية.

مما هو جدير بالذكر أن تذاكر الحضور للبطولتين متاحة الآن للراغبين في مشاهدة المنافسات. وبالإمكان الحصول عليها من خلال الموقع الإلكتروني: www.aramcoteamseries.com وwww.golfsaudi.com/en-us/asli-2021