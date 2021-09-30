أخبار عاجلة

«تُخيّرهم بين الإفاقة أو الضرب».. طالبان تعلن الحرب على مدمني المخدرات -
كردي: أدرس الترشح لرئاسة اتحاد الكرة -
طرح 13 محلاً تجاريًا للبيع بالمزاد العلني بمدينة طيبة الجديدة -
رئيس «مياه الأقصر» يستقبل وفد سقيا الماء للتنمية لدعم مشاريع الصرف الصحي -
المنيا ترفع درجة الاستعداد لاستقبال العام الدراسي الجديد وموسم الشتاء -
إزالة تعديات على أرض زراعية بمساحة 175 مترا بأرمنت غرب الأقصر -
ما حكم زواج المحلل بغرض عودة الزوجة لزوجها الأول .. الإفتاء تجيبب -
«سيدات سلة الأهلي» يفوز على هليوبوليس في بطولة منطقة القاهرة -
أنس جابر تحقق إنجازا عربياً غير مسبوق فى تصنيف التنس -
غدا.. قطع المياه ببعض المناطق بالقاهرة لتحويل مسار خط مياه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"العقار" تقدم خدمات إضافية لمنشآت الوساطة العقارية المصنفة

Print
"العقار" تقدم خدمات إضافية لمنشآت الوساطة العقارية المصنفة "العقار" تقدم خدمات إضافية لمنشآت الوساطة العقارية المصنفة
الهيئة عقدت لقاءين اليوم بالتعاون مع برنامجي "سكني" و"وافي"

عقدت الهيئة العامة للعقار اليوم بالتعاون مع برنامجي "سكني" و"وافي" لقاءين تعريفيين عن الخدمات الإضافية المقدمة لمنشآت الوساطة العقارية المصنفة من الهيئة.

وتضمّن اللقاءان شرحًا تعريفيًا عن برنامجي "سكني" و"وافي"، والخدمات الإضافية المقدمة والفرص المتاحة لمنشآت الوساطة العقارية المصنفة من الهيئة، بتقديم منتجاتها العقارية في منصة "سكني"، وتسويق مشاريع البيع على الخارطة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في منصة "وافي"؛ لتفعيل دور الهيئة في تمكين المنشآت العقارية المصنفة، وتطوير فرص تعاملاتها العقارية.

وصنّفت الهيئة العامة للعقار (1100) منشأة عقارية تلتزم بالعقود الموحدة وتفعّلها في تعاملاتها العقارية كأحد معايير التصنيف، مما يسهم في رفع موثوقية التعاملات العقارية ورفع كفاءة أداء القطاع العقاري.

يذكر أن الهيئة العامة للعقار تعمل على تطوير الخدمات التي تقدمها منشآت الوساطة العقارية المصنّفة بعقد شراكات نوعية، لزيادة فرص الاستثمار في القطاع العقاري، ويمكن للمنشآت العقارية الحصول على التصنيف من خلال منصة التصنيف الإلكترونية https://classification.rega.gov.sa.

وتسعى الهيئة لتعزيز حوكمة القطاع العقاري، ورفع كفاءة أدائه، والمحافظة على استدامته، وخدمة الشركاء، ورفع مستوى شفافية القطاع تنفيذاً للخطة الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري؛ ليكون القطاع العقاري جاذبًا ويتميّز بالثقة والابتكار.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
استهدفت 20 سعودية.. "همة" تبدأ التدريب العملي لبرنامج بارعة للتواصل الرقمي

استهدفت 20 سعودية.. "همة" تبدأ التدريب العملي لبرنامج بارعة للتواصل الرقمي

"فاو": أسعار الغذاء العالمية تسجّل ذروة 10 سنوات

"فاو": أسعار الغذاء العالمية تسجّل ذروة 10 سنوات

"الشؤون الإسلامية" تنظم ورشة "سبل حماية وتعزيز النزاهة" بالتعاون مع "مكافحة الفساد"

"الشؤون الإسلامية" تنظم ورشة "سبل حماية وتعزيز النزاهة" بالتعاون مع "مكافحة الفساد"

جازان: إغلاق 9 محالّ وضبط 141 كيلوجراماً من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك

جازان: إغلاق 9 محالّ وضبط 141 كيلوجراماً من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك