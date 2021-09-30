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"صالح": منظومة الحكم الحالية لا توفر حياة كريمة للعراقيين والانتخابات تمهيد لمراجعتها

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"صالح": منظومة الحكم الحالية لا توفر حياة كريمة للعراقيين والانتخابات تمهيد لمراجعتها "صالح": منظومة الحكم الحالية لا توفر حياة كريمة للعراقيين والانتخابات تمهيد لمراجعتها
اعتبر أن ظروف إجرائها أفضل من سابقاتها

ذكر الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم (الخميس)، أن الانتخابات التشريعية المقبلة ستمثل نقطة تحول وتمهد لمراجعة منظومة الحكم.

وقال "صالح": "إن العراق مرّ بظروف عصيبة والجميع يدرك ضرورة الإصلاح وأن المنظومة الحالية غير قادرة على توفير حياة حرة كريمة للعراقيين".

وأضاف: "إن انتخابات أكتوبر ستمثل نقطة تحول في العراق، وستكون حدثاً مفصلياً وتمهد لمراجعة منظومة الحكم"، وفقاً لوكالة الأنباء العراقية.

وأشار إلى وجود تشكيك وتساؤلات حول الانتخابات واختلافها عن سابقاتها، مؤكداً أن تلك الانتخابات تتوفر فيها ظروف أسهل من سابقتها.

ولفت "صالح" إلى أن هناك استخداماً كثيراً للمال السياسي في الانتخابات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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