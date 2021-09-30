أمانة الرياض تعلن: تنظيم وتطوير مواقع مناطق المقابر بالعاصمة

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الترقيم لتسهيل الاستدلال على مواقع المتوفين وتوفير مظلات

أعلنت أمانة منطقة الرياض، تنظيم وتطوير موقع منطقة المقابر.

ويبلغ إجمالي عدد المقابر 95 مقبرة، المستخدم منها حاليًا 8 مقابر، و3 مقابر مستقبلية، و84 مقبرة مغلقة.

وقالت أمانة الرياض، تنظيم المقابر يهدف ‘لى ترقيم المقابر لتسهيل الاستدلال على مواقع المتوفين، وتوفير مظلات لتخفيف حدة أشعة الشمس أثناء عملية الدفن، وإتاحة البحث عن أماكن دفن المتوفين إلكترونياً، وصيانة المقابر التاريخية وتحسينها.