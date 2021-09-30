أخبار عاجلة

«تُخيّرهم بين الإفاقة أو الضرب».. طالبان تعلن الحرب على مدمني المخدرات -
كردي: أدرس الترشح لرئاسة اتحاد الكرة -
طرح 13 محلاً تجاريًا للبيع بالمزاد العلني بمدينة طيبة الجديدة -
رئيس «مياه الأقصر» يستقبل وفد سقيا الماء للتنمية لدعم مشاريع الصرف الصحي -
المنيا ترفع درجة الاستعداد لاستقبال العام الدراسي الجديد وموسم الشتاء -
إزالة تعديات على أرض زراعية بمساحة 175 مترا بأرمنت غرب الأقصر -
ما حكم زواج المحلل بغرض عودة الزوجة لزوجها الأول .. الإفتاء تجيبب -
«سيدات سلة الأهلي» يفوز على هليوبوليس في بطولة منطقة القاهرة -
أنس جابر تحقق إنجازا عربياً غير مسبوق فى تصنيف التنس -
غدا.. قطع المياه ببعض المناطق بالقاهرة لتحويل مسار خط مياه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أمانة الرياض تعلن: تنظيم وتطوير مواقع مناطق المقابر بالعاصمة

Print
الترقيم لتسهيل الاستدلال على مواقع المتوفين وتوفير مظلات

أمانة الرياض تعلن: تنظيم وتطوير مواقع مناطق المقابر بالعاصمة

أعلنت أمانة منطقة الرياض، تنظيم وتطوير موقع منطقة المقابر.
ويبلغ إجمالي عدد المقابر 95 مقبرة، المستخدم منها حاليًا 8 مقابر، و3 مقابر مستقبلية، و84 مقبرة مغلقة.
وقالت أمانة الرياض، تنظيم المقابر يهدف ‘لى ترقيم المقابر لتسهيل الاستدلال على مواقع المتوفين، وتوفير مظلات لتخفيف حدة أشعة الشمس أثناء عملية الدفن، وإتاحة البحث عن أماكن دفن المتوفين إلكترونياً، وصيانة المقابر التاريخية وتحسينها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
استهدفت 20 سعودية.. "همة" تبدأ التدريب العملي لبرنامج بارعة للتواصل الرقمي

استهدفت 20 سعودية.. "همة" تبدأ التدريب العملي لبرنامج بارعة للتواصل الرقمي

"فاو": أسعار الغذاء العالمية تسجّل ذروة 10 سنوات

"فاو": أسعار الغذاء العالمية تسجّل ذروة 10 سنوات

"الشؤون الإسلامية" تنظم ورشة "سبل حماية وتعزيز النزاهة" بالتعاون مع "مكافحة الفساد"

"الشؤون الإسلامية" تنظم ورشة "سبل حماية وتعزيز النزاهة" بالتعاون مع "مكافحة الفساد"

جازان: إغلاق 9 محالّ وضبط 141 كيلوجراماً من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك

جازان: إغلاق 9 محالّ وضبط 141 كيلوجراماً من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك