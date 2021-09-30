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برئاسة "المغيدي".. وفد من التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يزور قصر المصمك

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برئاسة "المغيدي".. وفد من التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يزور قصر المصمك برئاسة "المغيدي".. وفد من التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يزور قصر المصمك
للاطلاع على الإرث التاريخي والثقافي للمملكة

برئاسة

قام وفدٌ من التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب برئاسة الأمين العام المكلف للتحالف اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي، وممثلي الدول الأعضاء المعتمدين لدى التحالف بزيارة لقصر المصمك بمدينة الرياض.

وتأتي هذه الزيارة لاطلاع الوفد على الإرث التاريخي والثقافي للمملكة العربية .

وأبدى وفد التحالف الإسلامي سعادتهم بما شاهدوه من التراث السعودي والفن المعماري التاريخي، مبدين تقديرهم لما وصلت إليه المملكة من تقدم وازدهار في شتى المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية والثقافية والسياحية وغيرها، منوهين بالدور الكبير والريادي الذي تقوم به المملكة في محاربة الإرهاب ونبذ الفكر المتطرف ودعمها غير المحدود للمنظمات الدولية المعنية بمكافحة الإرهاب.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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