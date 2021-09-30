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«تُخيّرهم بين الإفاقة أو الضرب».. طالبان تعلن الحرب على مدمني المخدرات
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الخميس 07 أكتوبر 2021 12:15 مساءً
كردي: أدرس الترشح لرئاسة اتحاد الكرة
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الخميس 07 أكتوبر 2021 12:01 مساءً
طرح 13 محلاً تجاريًا للبيع بالمزاد العلني بمدينة طيبة الجديدة
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الخميس 07 أكتوبر 2021 12:01 مساءً
رئيس «مياه الأقصر» يستقبل وفد سقيا الماء للتنمية لدعم مشاريع الصرف الصحي
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الخميس 07 أكتوبر 2021 12:01 مساءً
المنيا ترفع درجة الاستعداد لاستقبال العام الدراسي الجديد وموسم الشتاء
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الخميس 07 أكتوبر 2021 12:01 مساءً
إزالة تعديات على أرض زراعية بمساحة 175 مترا بأرمنت غرب الأقصر
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الخميس 07 أكتوبر 2021 12:01 مساءً
ما حكم زواج المحلل بغرض عودة الزوجة لزوجها الأول .. الإفتاء تجيبب
-
الخميس 07 أكتوبر 2021 12:01 مساءً
«سيدات سلة الأهلي» يفوز على هليوبوليس في بطولة منطقة القاهرة
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الخميس 07 أكتوبر 2021 12:01 مساءً
أنس جابر تحقق إنجازا عربياً غير مسبوق فى تصنيف التنس
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الخميس 07 أكتوبر 2021 12:01 مساءً
غدا.. قطع المياه ببعض المناطق بالقاهرة لتحويل مسار خط مياه
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الخميس 07 أكتوبر 2021 12:01 مساءً
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فاروق فلوكس مازحا: عندى متاعب بالمرارة والكلى والقلب بس صحتى بمب
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فيديو اليوم السابع
الخميس 30 سبتمبر 2021 03:52 مساءً
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