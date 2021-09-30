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إصابة 12 عاملا في حريق مصنع مبيدات حشرية بالعاشر من رمضان

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إصابة 12 عاملا في حريق مصنع مبيدات حشرية بالعاشر من رمضان إصابة 12 عاملا في حريق مصنع مبيدات حشرية بالعاشر من رمضان

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تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، حادث نشوب حريق بمصنع مبيدات حشريه بالمنطقه الصناعيه الثانية بمدينه العاشر من رمضان، حيث تم الدفع بعدد ١٥ سيارة إطفاء للسيطرة على الحريق بالمصنع ،وسيارات إسعاف لنقل المصابين لأقرب مستشفي وتقديم الاسعافات الاوليه اللازمه لهم.

وأعلنت الدكتورة أسماء عبدالعظيم المتحدثه الرسمية لمحافظة الشرقية، أن حادث الحريق لم يسفر عن وقوع أية وفيات حتى الآن، فضلا عن إصابه ١٢ عاملا تم نقل ٣ منهم لمستشفي بلبيس المركزي و٩ لمستشفي التأمين الصحي بالعاشر من رمضان.

وأضافت أن غرفة العمليات بمركز إدارة الأزمات والكوارث بالديوان العام قد تلقت بلاغا منذ قليل يفيد بوقوع حريق بمصنع مبيدات حشريه بالمنطقة الصناعيه الثانية بالعاشر من رمضان وجاري المتابعه المستمرة والموافاة بما يستجد من أحداث.

المصرى اليوم

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