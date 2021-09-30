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ضبط 1090 حالة إشغال وغلق 18 محل مخالف و116 ألف غرامات فورية بالإسكندرية

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ضبط 1090 حالة إشغال وغلق 18 محل مخالف و116 ألف غرامات فورية بالإسكندرية ضبط 1090 حالة إشغال وغلق 18 محل مخالف و116 ألف غرامات فورية بالإسكندرية

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كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، رؤساء الأحياء بضرورة استمرار حملات تطبيق الإجراءات الاحترازية والتصدي لأي مخالفات وغلق وتشميع المقاهي والمطاعم المخالفة وغير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين، حيث نفذت أحياء الإسكندرية بالتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية حملات مكبرة لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية على مستوى الأحياء.

وأسفرت الحملات عن غلق عدد 18 محل مخالف، و4 مقاهي والتحفظ على عدد 1090 حالة إشغال من المقاهي. بالإضافة إلى تحرير 1695 محضر متنوع ما بين بيئة وصحة وطب بيطري وقوي عاملة وتموين وتفتيش صيدلي وإشغال طريق ورخص محلات وفرض غرامات فورية تقدر ب 116 الف جنيها على المحلات الغير ملتزمة بالاجراءات الاحترازية.

وأكد محافظ الإسكندرية أن المحافظة ملتزمة بقرارات رئيس مجلس الوزراء الوقائية للحد من انتشار جائحة كورونا،مشدداً على استمرار شن حملات الإجراءات الاحترازية على مستوى الأحياء والتي يتابع تنفيذها نواب المحافظ، واللواء عبدالفتاح تمام السكرتير العام بالمحافظة، واللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد بالمحافظة، ورؤساء الأحياء ومعاوني المحافظ، والجهات المعنية.

ضبط 1090 حالة إشغال مقاهي وتحرير 1695 محضر متنوع وغلق 18 محل مخالف و116 ألف غرامات فورية بالاسكندرية
ضبط 1090 حالة إشغال مقاهي وتحرير 1695 محضر متنوع وغلق 18 محل مخالف و116 ألف غرامات فورية بالاسكندرية
ضبط 1090 حالة إشغال مقاهي وتحرير 1695 محضر متنوع وغلق 18 محل مخالف و116 ألف غرامات فورية بالاسكندرية
ضبط 1090 حالة إشغال مقاهي وتحرير 1695 محضر متنوع وغلق 18 محل مخالف و116 ألف غرامات فورية بالاسكندرية
ضبط 1090 حالة إشغال مقاهي وتحرير 1695 محضر متنوع وغلق 18 محل مخالف و116 ألف غرامات فورية بالاسكندرية

المصرى اليوم

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