ضمن الموجة الـ18.. إزالة 497 حالة تعدى بالبناء المخالف خلال أسبوعين بالمنوفية

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تابع اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية، الجهود التي تقوم بها كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتنفيذ أعمال الموجه الـ (18) لإزالة التعديات المخالفة على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والتي انطلقت في 13 سبتمبر الجاري وتستمر حتى نهاية شهر نوفمبر القادم، يأتي هذا في ضوء تكليفات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة المعنية للحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وإزالة التعديات عليها وفرض سيادة القانون .

وأوضح محافظ المنوفية بأن إجمالي ما تم تنفيذه من إزالات منذ بدء الموجة وحتى الآن بلغ (497) حالة تعدى على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمختلف جهات الولاية وذلك خلال أسبوعين، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ إزالة لـ (252) حالة تعدى على أراضي أملاك الدولة بمساحة 12437 م2، (245) حالة تعدي على الأراضي الزراعية بإجمالي مساحة 29 فدان و22 قيراط و21 سهم .

ومن جانبه، أكد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة بضرورة المتابعة الدورية والمستمرة لأعمال تنفيذ الموجة الـ 18 لإزالة التعديات المخالفة، مشيرا إلى أن غرفة العمليات بالمحافظة تتابع يومياً موقف تنفيذ قرارات الإزالة لتحقيق الخطة المستهدفة وفق الجداول الزمنية المحددة، مشددا بالتنسيق الكامل مع كافة جهات الولاية للأراضي التي تم إزالة التعديات من عليها لعدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى.