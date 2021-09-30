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مياه البحر الأحمر: الانتهاء من إحلال وتجديد وصلات صرف صحي منزلية لـ2000 وحدة سكنية

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مياه البحر الأحمر: الانتهاء من إحلال وتجديد وصلات صرف صحي منزلية لـ2000 وحدة سكنية مياه البحر الأحمر: الانتهاء من إحلال وتجديد وصلات صرف صحي منزلية لـ2000 وحدة سكنية

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أعلن المهندس محمد عيسى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، الانتهاء من إحلال وتجديد وصلات صرف صحي منزليه بعمارات منخفضة التكاليف بحفر الباطن لعدد ٢٠٠٠ وحدة بتمويل وإشراف المحافظة.

وأوضح أنه تم ربط وصلات الصرف الصحي المنزلية على الشبكة العمومية بالإضافة إلى تنفيذ ٨٠٠ غرفة تفتيش للصرف الصحي.

وأكد حرص الشركة على تحسين مستوي الخدمات التي يتم تقديمها للمواطنين ضمن اعمال تطوير مدينة الغردقة والالتزام بالمعايير القياسية في جميع الخدمات التي يتم تقديمها للمواطنين وكذلك توفير بيئة نظيفه وصحية من خلال تحسين مستوي خدمات الصرف الصحي.

وأشار أن ذلك يأتي في إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، والمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

المصرى اليوم

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