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وزيرة البيئة تؤكد على مشاركة الشباب في صنع القرار الخاص بالتغيرات المناخية

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وزيرة البيئة تؤكد على مشاركة الشباب في صنع القرار الخاص بالتغيرات المناخية وزيرة البيئة تؤكد على مشاركة الشباب في صنع القرار الخاص بالتغيرات المناخية

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شاركت اليوم الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في الجلسة الخاصة بالشباب«youth 4 climate» التي تعقد على هامش المشاورات التمهيدية قبل مؤتمر الأطراف ال 26 للإتفاقية الإطارية لتغير المناخ الذي تعقده وزارة التحول البيئى الإيطالية بمدينة ميلانو خلال الفترة من 30 سبتمبر الجاري حتى 2 أكتوبر القادم، وذلك لاستعراض المقترحات المقدمة من قبل الشباب المشاركين لمواجهة التحديات المناخية.

وقد تضمنت الجلسة قيام مندوبين من الشباب بتقديم مقترحاتهم ومبادراتهم الشبابية حول الموضوعات البارزة المتعلقة بتغير المناخ والتعافى الأخضر ومشاركات الجهات الفاعلة الغير حكومية، والمجتمعات المعنية بالمناخ.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على أهمية مشاركة الشباب في عمليات صنع القرار الخاصة بموضوعات التغيرات المناخية، مطالبةً بضرورة تقديم الدعم المالى والإدارى واللوجيستى للشباب من أجل مشاركات أكثر فاعلية .

كما أشارت وزيرة البيئة خلال الإجتماع إلى ضرورة الاتجاه نحو الطاقة النظيفة والعمل على انتقال عاجل وشامل ومتنوع للطاقة بحلول عام 2030 يعطي الأولوية لكفاءة الطاقة والطاقة المستدامة، مشددةً على ضرورة العمل على تمويل بناء القدرات والبحوث ومشاركة التكنولوجيا لضمان الإنتقال بوظائف لائقة، وتوفير الدعم الكافي للمجتمعات المتضررة والضعيفة.

وطالبت د. ياسمين فؤاد بضرورة تعزيز وسائل التنفيذ المتنوعة لمساعدة المجتمعات على التكيف مع آثار التغيرات المناخية، والتوجه نحو الحلول القائمة على الطبيعة باعتبارها استراتيجية رئيسية لمعالجة قضية التغيرات المناخية، مشيرةً إلى ضرورة دمج موضوعات تغير المناخ في المناهج الدراسية بجميع المراحل التعليمية بما في ذلك المساهمات المحددة وطنيًا وخطط التكيف الوطنية .

كما أكدت وزيرة البيئة على ضرورة العمل على رفع مستوى الوعي بشأن التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من حدته من خلال وسائل الإعلام المختلفة ووسائل التواصل الإجتماعى والعمل على تدريب الصحفيين والمراسلين على نقل المعلومات الخاصة بتأثيرات التغيرات المناخية بشفافية مع العمل على تبسيط النتائج العلمية، وتسهيل فهم السياسات .

المصرى اليوم

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