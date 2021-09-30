محافظ القاهرة يطالب بتكثيف الرقابة علي مواعيد غلق المحال الجديدة

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شدد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، على رؤساء الأحياء بتكثيف حملات مراقبة تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء، والتي سيتم تطبيقها بدء ً من يوم غد الجمعة، والخاصة بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة و«الكافيهات» والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية خلال فصل الشتاء.

كما شدد على تطبيق الإجراءات القانونية اللازمة تجاه من يخالف مواعيد الغلق والفتح الجديدة بكل حسم وذلك في إطار الإجراءات التي تتخذها الدولة لتحقيق الانضباط بالشارع والحد من تكدس المواطنين لمنع انتشار فيروس كورونا وطبقا لقرارات اللجنة العليا للمحال العامة برئاسة اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية .

وأشار إلى انه بموجب هذه الإجراءات ستبدأ المحال التجارية والمراكز التجارية نشاطها شتاء من الساعه 7 صباحا ويتم الغلق في تمام الساعة ١٠ مساء .

وأضاف انه فيما يتعلق بالبازارات والكافيهات والمطاعم سيكون العمل شتاء من 5 صباحا وحتى 12مساء

وفيما يتعلق بالورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكانية فقد أشار المحافظ ان مواعيد عملها ستمتد من 8 صباحا حتى 6مساء .

وأضاف عبدالعال أن يومي الخميس والجمعه سيتم فتح المحال التجارية والمراكز التجارية من 7 صباحا حتى 11مساء، وفيما يتعلق بالمطاعم والكافيهات والبازارات ستعمل يومي الخميس والجمعه من 5 صباحا حتى 1صباحا.

يذكر انه سيستثنى من هذا القرار السوبر ماركت ومحال البقالة والافران والمخابز والصيدليات، كما سيتم استمرار خدمة التيك أواي والتوصيل للمنازل على مدار 24ساعة صيفا وشتاء.