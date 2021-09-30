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ضعف المياه عن 6 مناطق بالجيزة لأعمال الصيانة لمدة 12 ساعة «تعرف عليها»

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ضعف المياه عن 6 مناطق بالجيزة لأعمال الصيانة لمدة 12 ساعة «تعرف عليها» ضعف المياه عن 6 مناطق بالجيزة لأعمال الصيانة لمدة 12 ساعة «تعرف عليها»

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أعلنت محافظة الجيزة عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأعمال الصيانة الدورية بمحطة مياه أبوالنمرس المرشحة مما يستلزم توقف المروق رقم «١» للقيام بتنفيذ أعمال العمرة السنوية .

وتوضح المحافظة أن الأمر يستلزم إيقاف المروق لمدة ٢٤ ساعة خلال الفترة من الساعة العاشرة مساء يوم الجمعة الموافق أول أكتوبر وحتي الساعة العاشرة مساء يوم السبت التالي علمآ بأن المناطق المتأثرة بضعف المياه هي «بني يوسف – الحرانية- زاوية أبومسلم- شبرامنت- طموه- المنوات».

ومن جانبه وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بضرورة الإلتزام بالمواعيد المحددة والإنتهاء من أعمال الصيانة الدورية في أسرع وقت لضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتاثرة .

وتنوه محافظة الجيزة، أن شركه مياه الشرب والصرف الصحي ستقوم بتوفير سيارات محمله بالمياة النقية الصالحة للشرب للتحرك في الأماكن المتأثرة وللطوارئ يتم الاتصال بالخط الساخن 125 لتلبية إحتياجات المواطنين فورا. وتهيب المحافظة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير إحتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال .

المصرى اليوم

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