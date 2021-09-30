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"العقار" تقدم خدمات إضافية لمنشآت الوساطة العقارية المصنفة

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"العقار" تقدم خدمات إضافية لمنشآت الوساطة العقارية المصنفة "العقار" تقدم خدمات إضافية لمنشآت الوساطة العقارية المصنفة
الهيئة عقدت لقاءين اليوم بالتعاون مع برنامجي "سكني" و"وافي"

عقدت الهيئة العامة للعقار اليوم بالتعاون مع برنامجي "سكني" و"وافي" لقاءين تعريفيين عن الخدمات الإضافية المقدمة لمنشآت الوساطة العقارية المصنفة من الهيئة.

وتضمّن اللقاءان شرحًا تعريفيًا عن برنامجي "سكني" و"وافي"، والخدمات الإضافية المقدمة والفرص المتاحة لمنشآت الوساطة العقارية المصنفة من الهيئة، بتقديم منتجاتها العقارية في منصة "سكني"، وتسويق مشاريع البيع على الخارطة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في منصة "وافي"؛ لتفعيل دور الهيئة في تمكين المنشآت العقارية المصنفة، وتطوير فرص تعاملاتها العقارية.

وصنّفت الهيئة العامة للعقار (1100) منشأة عقارية تلتزم بالعقود الموحدة وتفعّلها في تعاملاتها العقارية كأحد معايير التصنيف، مما يسهم في رفع موثوقية التعاملات العقارية ورفع كفاءة أداء القطاع العقاري.

يذكر أن الهيئة العامة للعقار تعمل على تطوير الخدمات التي تقدمها منشآت الوساطة العقارية المصنّفة بعقد شراكات نوعية، لزيادة فرص الاستثمار في القطاع العقاري، ويمكن للمنشآت العقارية الحصول على التصنيف من خلال منصة التصنيف الإلكترونية https://classification.rega.gov.sa.

وتسعى الهيئة لتعزيز حوكمة القطاع العقاري، ورفع كفاءة أدائه، والمحافظة على استدامته، وخدمة الشركاء، ورفع مستوى شفافية القطاع تنفيذاً للخطة الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري؛ ليكون القطاع العقاري جاذبًا ويتميّز بالثقة والابتكار.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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