أخبار عاجلة

محافظ بني سويف يتفقد سير العمل بالمجمع الخدمي بدنديل ضمن مشروعات «حياة كريمة» -
محافظ المنوفية يصدر حركة تنقلات لرؤساء الوحدات المحلية القروية بشبين الكوم -
سماء الأقصر تتزين بـ 25 رحلة بالون تقل 500 سائح أجنبي -
«الرعاية الصحية» بالأقصر: إطلاق ماراثون للدراجات احتفالا بانتصارات أكتوبر -
فصل الكهرباء عن 7 قرى بمركزي بني سويف وناصر لصيانة المغذيات -
غدا الكشف عن أحدث جهاز للمسح الذرى بالرنين المغناطيسي -
بشرى: «مهرجان الجونة أخد كل وقتي وأبعدني عن مهنتي كفنانة» -
«ورايا رجالة».. محمود الليثي يوجه رسالة لجمهوره بعد أزمة «البلوجر» -
جامعة طيبة تصدر بيانًا بشأن عبارات غير لائقة متداولة لعضوة هيئة تدريس تجاه الطالبات -
شاهد.. رجل مرور يقف تحت المطر لتنظيم حركة السير بالعارضة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"صالح": منظومة الحكم الحالية لا توفر حياة كريمة للعراقيين والانتخابات تمهيد لمراجعتها

Print
"صالح": منظومة الحكم الحالية لا توفر حياة كريمة للعراقيين والانتخابات تمهيد لمراجعتها "صالح": منظومة الحكم الحالية لا توفر حياة كريمة للعراقيين والانتخابات تمهيد لمراجعتها
اعتبر أن ظروف إجرائها أفضل من سابقاتها

ذكر الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم (الخميس)، أن الانتخابات التشريعية المقبلة ستمثل نقطة تحول وتمهد لمراجعة منظومة الحكم.

وقال "صالح": "إن العراق مرّ بظروف عصيبة والجميع يدرك ضرورة الإصلاح وأن المنظومة الحالية غير قادرة على توفير حياة حرة كريمة للعراقيين".

وأضاف: "إن انتخابات أكتوبر ستمثل نقطة تحول في العراق، وستكون حدثاً مفصلياً وتمهد لمراجعة منظومة الحكم"، وفقاً لوكالة الأنباء العراقية.

وأشار إلى وجود تشكيك وتساؤلات حول الانتخابات واختلافها عن سابقاتها، مؤكداً أن تلك الانتخابات تتوفر فيها ظروف أسهل من سابقتها.

ولفت "صالح" إلى أن هناك استخداماً كثيراً للمال السياسي في الانتخابات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
جامعة طيبة تصدر بيانًا بشأن عبارات غير لائقة متداولة لعضوة هيئة تدريس تجاه الطالبات

جامعة طيبة تصدر بيانًا بشأن عبارات غير لائقة متداولة لعضوة هيئة تدريس تجاه الطالبات

شاهد.. رجل مرور يقف تحت المطر لتنظيم حركة السير بالعارضة

شاهد.. رجل مرور يقف تحت المطر لتنظيم حركة السير بالعارضة

"الإسلامية" تحذر من استغلال الجماعات الإرهابية لمواقع التواصل الاجتماعي

"الإسلامية" تحذر من استغلال الجماعات الإرهابية لمواقع التواصل الاجتماعي

النيابة العامة تدشن خطتها الاستراتيجية 2021 - 2026م.. بالشراكة مع "علم"

النيابة العامة تدشن خطتها الاستراتيجية 2021 - 2026م.. بالشراكة مع "علم"