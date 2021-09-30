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«الرعاية الصحية» بالأقصر: إطلاق ماراثون للدراجات احتفالا بانتصارات أكتوبر -
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غدا الكشف عن أحدث جهاز للمسح الذرى بالرنين المغناطيسي -
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جامعة طيبة تصدر بيانًا بشأن عبارات غير لائقة متداولة لعضوة هيئة تدريس تجاه الطالبات -
شاهد.. رجل مرور يقف تحت المطر لتنظيم حركة السير بالعارضة -
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عاجل غدا بدء صرف معاشات أكتوبر داخل ماكينات الصرف الآلي

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