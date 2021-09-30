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محافظ بني سويف يتفقد سير العمل بالمجمع الخدمي بدنديل ضمن مشروعات «حياة كريمة»
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الأربعاء 06 أكتوبر 2021 04:54 مساءً
محافظ المنوفية يصدر حركة تنقلات لرؤساء الوحدات المحلية القروية بشبين الكوم
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الأربعاء 06 أكتوبر 2021 04:54 مساءً
سماء الأقصر تتزين بـ 25 رحلة بالون تقل 500 سائح أجنبي
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الأربعاء 06 أكتوبر 2021 04:54 مساءً
«الرعاية الصحية» بالأقصر: إطلاق ماراثون للدراجات احتفالا بانتصارات أكتوبر
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الأربعاء 06 أكتوبر 2021 04:54 مساءً
فصل الكهرباء عن 7 قرى بمركزي بني سويف وناصر لصيانة المغذيات
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الأربعاء 06 أكتوبر 2021 04:54 مساءً
غدا الكشف عن أحدث جهاز للمسح الذرى بالرنين المغناطيسي
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الأربعاء 06 أكتوبر 2021 04:54 مساءً
بشرى: «مهرجان الجونة أخد كل وقتي وأبعدني عن مهنتي كفنانة»
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الأربعاء 06 أكتوبر 2021 04:54 مساءً
«ورايا رجالة».. محمود الليثي يوجه رسالة لجمهوره بعد أزمة «البلوجر»
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الأربعاء 06 أكتوبر 2021 04:54 مساءً
جامعة طيبة تصدر بيانًا بشأن عبارات غير لائقة متداولة لعضوة هيئة تدريس تجاه الطالبات
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الأربعاء 06 أكتوبر 2021 04:46 مساءً
شاهد.. رجل مرور يقف تحت المطر لتنظيم حركة السير بالعارضة
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الأربعاء 06 أكتوبر 2021 04:46 مساءً
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"بعرف اتعامل مع مضايقات الرجالة".. اشتغلت بالاسكوتر لتوصيل الممرضات للمرضي
فيديو
فيديو اليوم السابع
الخميس 30 سبتمبر 2021 03:37 مساءً
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