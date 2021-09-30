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منظمة الصحة العالمية: 14% من دول إفريقيا لقحت 10% من السكان

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منظمة الصحة العالمية: 14% من دول إفريقيا لقحت 10% من السكان منظمة الصحة العالمية: 14% من دول إفريقيا لقحت 10% من السكان

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أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم إن 14 دولة أفريقية لقحت 10% من سكانها ضد .

و قالت المنظمة إن دول سيشيل وموريشيوس والمغرب تقدمت على بقية الدول الإفريقية حيث سجلت أعلى معدلات تطعيم، التي تجاوزت 40%، ومن ثم اخفقت أكثر من نصف الدول الأفريقية في برنامج التطعيم باللقاحات المضادة للفيروس.

في حين تلقى 4 % فقط من الأفارقة جرعات كاملة من اللقاح، مقارنة ب 60% بدول الاتحاد الأوروبي.

يذكر ان آلية كوفاكس ،المعنية بتوزيع اللقاحات على الدول الفقيرة، وضعت خططا لإيصال ما يقرب من 300 مليون جرعة إلى إفريقيا، لكنها تمكنت من شراء خمسة ملايين جرعة فقط بعد أن سيطرت الدول الغنية على إنتاج معظم اللقاحات.

المصرى اليوم

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