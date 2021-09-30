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38 ألف منفذ تمويني يبدأون صرف السلع التموينية للمواطنين على بطاقة الدعم

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38 ألف منفذ تمويني يبدأون صرف السلع التموينية للمواطنين على بطاقة الدعم 38 ألف منفذ تمويني يبدأون صرف السلع التموينية للمواطنين على بطاقة الدعم

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تبدأ منافذ صرف السلع التموينية التي يصل عددها إلى ٣٨ ألف منفذ متنوع ما بين بقالى ومنافذ جمعيتى والمجمعات الاستهلاكية بصرف السلع الغذائية للمواطنين على بطاقة الدعم من التاسعة صباح الغد.

وأكد احمد كمال معاون وزير التموين والتجارة الداخلية المتحدث الرسمى للوزارة، أن مخازن شركتى الجمله العامة والمصريه تقوم بصرف كافة السلع التموينية والأساسية لمنافذ الصرف تتنوع ما بين الأرز والزيت بعبوتية واحد لتر وال ٨٠٠ م جرام والسكر والمكرونة ومساحيق الغسيل والسمن الصناعى وغيرها من السلع الأخرى التي تحتاجها الأسرة المصرية.

وأشار إلى أن شركتى الجمله يضخان يومياً ما يقرب من ٤٠٠٠ آلاف طن سكر و٣٠٠٠ آلاف طن زيت و١٠٠٠ طن أرز و١٠٠٠ طن مكرونة.

وأضاف كمال أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية يشدد دائما على رؤساء الشركات باختيار افضل وأجود السلع للمواطنين على بطاقه الدعم ويؤكد على تشديد الرقابة على منافذ الصرف لضمان وصول الدعم إلى مستحيقه مشيرا إلى أن الدوله تنفق شهريا ما يقرب ٣ مليار جنيه لتلبيه احتياجات المواطنين على بطاقة الدعم مشيرا إلى أن عدد المستفيدين من منظومه السلع التموينية يصل إلى ٦٤ مليون مستفيداً.

المصرى اليوم

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