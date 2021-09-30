أخبار عاجلة

جامعة طيبة تصدر بيانًا بشأن عبارات غير لائقة متداولة لعضوة هيئة تدريس تجاه الطالبات -
شاهد.. رجل مرور يقف تحت المطر لتنظيم حركة السير بالعارضة -
"الإسلامية" تحذر من استغلال الجماعات الإرهابية لمواقع التواصل الاجتماعي -
البنك الأهلي يفاوض الزمالك لاستعارة النقاز -
نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية.. 5 أسباب تجعل إيطاليا الأقرب للفوز على إسبانيا -
غينيا بيساو يطالب «كاف» بتأجيل مواجهة المغرب وتهديد بالتصعيد لـ «فيفا» -
الحبس عاما لمتهمين قتلا رضيعتهما الناتجة عن حمل سفاح بالمعادى -
«الإنجيلية» تختتم مشروع «نريد قانون يحمينا» لحماية العاملات بالمنازل -
بشرى لـ«المصري اليوم»: «مهرجان الجونة نجح بخبرتي.. وأنا اللي سانداه مش العكس» -
تايوان: التوتر العسكري مع الصين عند أعلى مستوياته منذ عقود -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

سواريز : كومان عاملني باحتقار ورئيس برشلونة قال إنني شخصية ضارة

Print
سواريز : كومان عاملني باحتقار ورئيس برشلونة قال إنني شخصية ضارة سواريز : كومان عاملني باحتقار ورئيس برشلونة قال إنني شخصية ضارة

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

يترقب عشاق الكرة الإسبانية يوم السبت المقبل مباراة من العيار الثقيل بين حامل اللقب فريق أتلتيكو مدريد ونظيره برشلونة الإسباني ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني الدرجة الأولى.

وظهر المهاجم المخضرم لفريق أتلتيكو مدريد لويس سواريز هدّاف برشلونة السابق في تصريحات صحفية اليوم الخميس، تحدث خلالها عن كواليس رحيله عن برشلونة وما حدث له من المدير الفني الحالي للفريق الهولندي رونالد كومان.

وكان أول قرار للمدرب الهولندي بعد توليه تدريب برشلونة في الموسم الماضي هو رحيل لويس سواريز عن صفوف برشلونة.

وقال لويس سواريز: كومان عاملني باحتقار وكأني فتى في الـ15 من عمري ولم يحترم تاريخي الطويل في كتالونيا.

وأضاف لويس سواريز: جوسيب ماريا بارتوميو رئيس النادي السابق سرّب بأنني كنت شخصية ضارّة داخل غرفة الملابس في برشلونة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
محافظ بني سويف يتفقد سير العمل بالمجمع الخدمي بدنديل ضمن مشروعات «حياة كريمة»

محافظ بني سويف يتفقد سير العمل بالمجمع الخدمي بدنديل ضمن مشروعات «حياة كريمة»

محافظ المنوفية يصدر حركة تنقلات لرؤساء الوحدات المحلية القروية بشبين الكوم

محافظ المنوفية يصدر حركة تنقلات لرؤساء الوحدات المحلية القروية بشبين الكوم

سماء الأقصر تتزين بـ 25 رحلة بالون تقل 500 سائح أجنبي

سماء الأقصر تتزين بـ 25 رحلة بالون تقل 500 سائح أجنبي

«الرعاية الصحية» بالأقصر: إطلاق ماراثون للدراجات احتفالا بانتصارات أكتوبر

«الرعاية الصحية» بالأقصر: إطلاق ماراثون للدراجات احتفالا بانتصارات أكتوبر