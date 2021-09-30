سواريز : كومان عاملني باحتقار ورئيس برشلونة قال إنني شخصية ضارة

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يترقب عشاق الكرة الإسبانية يوم السبت المقبل مباراة من العيار الثقيل بين حامل اللقب فريق أتلتيكو مدريد ونظيره برشلونة الإسباني ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني الدرجة الأولى.

وظهر المهاجم المخضرم لفريق أتلتيكو مدريد لويس سواريز هدّاف برشلونة السابق في تصريحات صحفية اليوم الخميس، تحدث خلالها عن كواليس رحيله عن برشلونة وما حدث له من المدير الفني الحالي للفريق الهولندي رونالد كومان.

وكان أول قرار للمدرب الهولندي بعد توليه تدريب برشلونة في الموسم الماضي هو رحيل لويس سواريز عن صفوف برشلونة.

وقال لويس سواريز: كومان عاملني باحتقار وكأني فتى في الـ15 من عمري ولم يحترم تاريخي الطويل في كتالونيا.

وأضاف لويس سواريز: جوسيب ماريا بارتوميو رئيس النادي السابق سرّب بأنني كنت شخصية ضارّة داخل غرفة الملابس في برشلونة.