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وزارة التعليم تعلن عن حالات غلق المدارس بسبب كورونا.. تعرف عليها

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وزارة التعليم تعلن عن حالات غلق المدارس بسبب كورونا.. تعرف عليها وزارة التعليم تعلن عن حالات غلق المدارس بسبب كورونا.. تعرف عليها

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أعلنت وزارة التربية والتعليم خطة وحالات غلق المدارس والمنشآت التعليمية هذا العام بسبب وفقا للخطة الوقائية والاحترازية لمواجهة انتشار المرض.

وقررت الوزارة تشكيل لجنة على مستوى المديرية والإدارة والمدرسة بالتنسيق مع إدارة التربية البيئية والسكانية لنشر الوعي بالاجراءات الاحترازية الواردة في خطة وزارة الصحة ، والتنسيق مع مديريات الصحة لاتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم إلى أنه بالإشارة إلى بدء العام الدراسي الجديد 2021 / 2022 وفي ضوء الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تبذلها الدولة ، ممثلة في وزارتي التربية والتعليم والصحة بغية بدء عام دراسي آمن للطلاب والمعلمين وكافة العاملين بالتربية والتعليم على مستوى الجمهورية، وفي ضوء الخطة الوقائية للعام الدراسي الجديد والتي أقرتها وزارة الصحة وقطاع الطب الوقائي ، تم التنبيه على المديريات والإدارات بضرورة تحميل وطباعة الخطة الوقائية للعام الدراسي الجديد الصادرة من وزارة الصحة وقطاع الطب الوقائي والتي تم تحميلها على الموقع الالكتروني للوزارة وتعميمها على الإدارات والمدارس.

وحدّدت وزارة التربية والتعليم حالات غلق المدارس والمنشآت التعليمية بسبب كورونا فيما يلي :

في حالة حدوث أكثر من حالة مؤكدة في نفس الفصل في المدرسة خلال أسبوعين: يتم غلق الفصل لمدة 28 يومًا.

في حالة غلق أكثر من فصل بالمدرسة خلال أسبوعين: يتم غلق المدرسة 28 يومًا.

وفي حالة غلق مدرسة في مجمع مدارس وظهور حالات بمدرسة اخرى بنفس المجمع: يغلق مجمع المدارس 28 يومًا.

وعند فرض حجر صحي على القرية او المدينة: يتم غلق مدارس القرية أو المدينة لحين انتهاء الحجر الصحي المفروض.

المصرى اليوم

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