جامعة طنطا تكشف على 1383 مواطنًا ضمن مبادرة «حياة كريمة» بزفتى

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نظمت جامعة طنطا قافلة طبية ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بقرية مسجد وصيف بمركز زفتى بمحافظة الغربية لتوقيع الكشف وصرف العلاج المجاني للأسر المستحقة.

أكد الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، إن القافلة تأتي استمرارًا لجهود الجامعة بالاهتمام بصحة المواطنين بمحافظة الغربية لتقديم الخدمات العلاجية لهم بالمجان وتعظيم الاستفادة من الأساتذة المتخصصين في ظل جائحة كورونا.

من جانبه، قال الدكتور عماد عتمان نائب رئيس الجامعة لشوون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن القافلة الطبية شهدت توقيع الكشف الطبي وصرف علاج لـ1383 مواطنا بالمجان من أهالى القرية.

وأضاف تائب رئيس جامعة طنطا لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أنه تم تحويل 35 حالة لاستكمال العلاج في مستشفيات الجامعة في تخصصات القلب والجراحة العامة والعظام والباطنية.

شارك في القافلة الدكتوره سحر الحجار وكيل كلية الصيدلة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وخالد فتحى مدير إدارة المتابعة .