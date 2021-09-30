تعليم المنوفية تعقد اجتماعات للقطاعات التعليمية قبل انطلاق العام الدراسي الجديد

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عقدت مديرية التربية والتعليم بالمنوفية سلسلة اجتماعات اليوم مع مديري إدارات التعليم ورؤساء أقسام التعليم الثانوي العام والفني بديوان المديرية والإدارات التعليمية العشر للتعرف على تمام الاستعداد لاستقبال الطلاب بمدارس التعليم الثانوي العام والفني بمدارس محافظة المنوفية.

وترأس أحمد سويد مدير المديرية اجتماعا حضره هاني عنتر وكيل المديرية ومدير إدارة التعليم الثانوي بالديوان ورؤساء أقسام التعليم الثانوي بالإدارات التعليمية العشر للتأكيد على الالتزام التام بالكتب الدورية والقرارات الوزارية والنشرات الخاصة بتطبيق الاجراءات الاحترازية بالمدارس كما تناول الاجتماع مراجعة موقف البنية التكنولوجية للمدارس الثانوية العامة قبل انطلاق العام الدراسي الجديد .

وأكد مدير المديرية على أهمية التنسيق الكامل مع رؤساء الوحدات المحلية والقروية لرفع كافة صناديق القمامة الموجودة حول اسوار المدارس من الخارج بما لا يؤثر على سلامة وصحة الطلاب والمعلمين موجها على تكثيف المتابعات خلال الاسبوع القادم للتأكد من انتهاء المدارس الثانوية من إعداد وتوزيع خطة المناهج على المعلمين ومتابعة الانتهاء من إعداد الجدول المدرسي وتفعيل لائحة الانضباط المدرسي وسرعة الانتهاء من تشكيل لجنة الحماية المدرسية .

وفي سياق متصل ترأس أحمد سويد بحضور أحمد الشناوي مدير عام التعليم الفني بالمديرية اجتماعا ضم مديري إدارات التعليم الفني بالمديرية ورؤساء أقسام التعليم الفني بالإدارات التعليمية أكد فيه على تفعيل المتابعات اليومية للتأكد من جاهزية مدارس التعليم الفني بمختلف نوعياتها لاستقبال الطلاب بالفصول والمعامل والورش كما تم خلال الاجتماع مناقشة موقف العجز والزيادة بمدارس التعليم الفني لمختلف التخصصات النظرية والعملية.