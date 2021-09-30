بينهم 73 مدرسة و120 معهدا أزهريا.. «جودة التعليم» تعتمد 195 مؤسسة تعليمية

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عقد مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، التابعة لمجلس الوزراء، اجتماعه الشهري برئاسة الدكتورة يوهانسن عيد رئيس الهيئة.

واتخذ المجلس عددا من قرارات الاعتماد شملت ١٩٥ مؤسسة تعليمية بمختلف مراحل التعليم، بيانها كالتالي: اعتماد كلية التربية الرياضية «بنات» جامعة الزقازيق، واعتماد كلية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات، واعتماد 73 مدرسة تابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بمختلف المراحل التعليمية، واعتماد 120 معهدا أزهريا.

ويأتي اعتماد الكليات والمعاهد والمدارس بمختلف مراحل التعليم، في إطار حرص الهيئة على نشر ثقافة الجودة في مصر، والزيادة المستمرة في نسب الاعتماد تمشيا مع خطط الهيئة للعمل وفق رؤية مصر 2030 التي تستهدف ضرورة اعتماد العدد الأكبر من مؤسسات التعليم بنهاية العقد الحالي، بما يصب في صالح الارتقاء بمنظومة التعليم ومخرجاته.

حضر الاجتماع الدكتورة أسماء مصطفى، نائب رئيس الهيئة لشؤون التعليم قبل الجامعي، والدكتوره ثناء راضي، نائب رئيس الهيئة لشؤون التعليم العالي، والدكتوره راجية طه، نائب رئيس الهيئة لشؤون التعليم الأزهري، بالإضافة إلى أعضاء مجلس الإدارة.