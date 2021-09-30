أخبار عاجلة

جامعة طيبة تصدر بيانًا بشأن عبارات غير لائقة متداولة لعضوة هيئة تدريس تجاه الطالبات -
شاهد.. رجل مرور يقف تحت المطر لتنظيم حركة السير بالعارضة -
"الإسلامية" تحذر من استغلال الجماعات الإرهابية لمواقع التواصل الاجتماعي -
البنك الأهلي يفاوض الزمالك لاستعارة النقاز -
نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية.. 5 أسباب تجعل إيطاليا الأقرب للفوز على إسبانيا -
غينيا بيساو يطالب «كاف» بتأجيل مواجهة المغرب وتهديد بالتصعيد لـ «فيفا» -
الحبس عاما لمتهمين قتلا رضيعتهما الناتجة عن حمل سفاح بالمعادى -
«الإنجيلية» تختتم مشروع «نريد قانون يحمينا» لحماية العاملات بالمنازل -
بشرى لـ«المصري اليوم»: «مهرجان الجونة نجح بخبرتي.. وأنا اللي سانداه مش العكس» -
تايوان: التوتر العسكري مع الصين عند أعلى مستوياته منذ عقود -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

بينهم 73 مدرسة و120 معهدا أزهريا.. «جودة التعليم» تعتمد 195 مؤسسة تعليمية

Print
بينهم 73 مدرسة و120 معهدا أزهريا.. «جودة التعليم» تعتمد 195 مؤسسة تعليمية بينهم 73 مدرسة و120 معهدا أزهريا.. «جودة التعليم» تعتمد 195 مؤسسة تعليمية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، التابعة لمجلس الوزراء، اجتماعه الشهري برئاسة الدكتورة يوهانسن عيد رئيس الهيئة.

واتخذ المجلس عددا من قرارات الاعتماد شملت ١٩٥ مؤسسة تعليمية بمختلف مراحل التعليم، بيانها كالتالي: اعتماد كلية التربية الرياضية «بنات» جامعة الزقازيق، واعتماد كلية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات، واعتماد 73 مدرسة تابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بمختلف المراحل التعليمية، واعتماد 120 معهدا أزهريا.

ويأتي اعتماد الكليات والمعاهد والمدارس بمختلف مراحل التعليم، في إطار حرص الهيئة على نشر ثقافة الجودة في ، والزيادة المستمرة في نسب الاعتماد تمشيا مع خطط الهيئة للعمل وفق رؤية مصر 2030 التي تستهدف ضرورة اعتماد العدد الأكبر من مؤسسات التعليم بنهاية العقد الحالي، بما يصب في صالح الارتقاء بمنظومة التعليم ومخرجاته.

حضر الاجتماع الدكتورة أسماء مصطفى، نائب رئيس الهيئة لشؤون التعليم قبل الجامعي، والدكتوره ثناء راضي، نائب رئيس الهيئة لشؤون التعليم العالي، والدكتوره راجية طه، نائب رئيس الهيئة لشؤون التعليم الأزهري، بالإضافة إلى أعضاء مجلس الإدارة.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بشرى لـ«المصري اليوم»: «مهرجان الجونة نجح بخبرتي.. وأنا اللي سانداه مش العكس»

بشرى لـ«المصري اليوم»: «مهرجان الجونة نجح بخبرتي.. وأنا اللي سانداه مش العكس»

عبر الفيديو.. كاظم الساهر يهنئ مصر بذكرى حرب أكتوبر برسالة مؤثرة

عبر الفيديو.. كاظم الساهر يهنئ مصر بذكرى حرب أكتوبر برسالة مؤثرة

"رالي التحدي".. مسيرة تضامن عربي بالدراجات النارية من مصر للسعودية

"رالي التحدي".. مسيرة تضامن عربي بالدراجات النارية من مصر للسعودية

مجلس الشباب العربي يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى حرب أكتوبر

مجلس الشباب العربي يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى حرب أكتوبر