أخبار عاجلة

جامعة طيبة تصدر بيانًا بشأن عبارات غير لائقة متداولة لعضوة هيئة تدريس تجاه الطالبات -
شاهد.. رجل مرور يقف تحت المطر لتنظيم حركة السير بالعارضة -
"الإسلامية" تحذر من استغلال الجماعات الإرهابية لمواقع التواصل الاجتماعي -
البنك الأهلي يفاوض الزمالك لاستعارة النقاز -
نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية.. 5 أسباب تجعل إيطاليا الأقرب للفوز على إسبانيا -
غينيا بيساو يطالب «كاف» بتأجيل مواجهة المغرب وتهديد بالتصعيد لـ «فيفا» -
الحبس عاما لمتهمين قتلا رضيعتهما الناتجة عن حمل سفاح بالمعادى -
«الإنجيلية» تختتم مشروع «نريد قانون يحمينا» لحماية العاملات بالمنازل -
بشرى لـ«المصري اليوم»: «مهرجان الجونة نجح بخبرتي.. وأنا اللي سانداه مش العكس» -
تايوان: التوتر العسكري مع الصين عند أعلى مستوياته منذ عقود -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

ضبط سكر تمويني مدعم داخل سيارة نصف نقل قبل بيعها بالسوق السوداء في الإسكندرية (صور)

Print
ضبط سكر تمويني مدعم داخل سيارة نصف نقل قبل بيعها بالسوق السوداء في الإسكندرية (صور) ضبط سكر تمويني مدعم داخل سيارة نصف نقل قبل بيعها بالسوق السوداء في الإسكندرية (صور)

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت إدارة تموين وسط في الإسكندرية برئاسة أحمد سويدان مدير الإدارة، حملات تموينية بنطاق الإدارة الخميس أسفرت عن ضبط سكر تمويني مدعم داخل سيارة نصف نقل لبيعها في السوق السوداء.

وجاءت الحملة في إطار تنفيذ تعليمات محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة والتجارة الداخلية، بتشديد الرقابة على السلع التموينية المدعمة حفاظا على أموال الدعم المقدم من قبل الدولة للمواطنين.

أسفرت الحملة عن ضبط سيارة نصف نقل بمنطقة أبيس محملة بكميات من السكر التموينى المدعم، تقدر بـ٣٠٠ كجم بغرض تجميعه وبيعه فى السوق السوداء، وتمكنت الحملة من ضبط السيارة و تحريز الكميات المضبوطة من السكر التموينى المدعم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه هذه المخالفة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.

ضبط سكر تمويني مدعم داخل سيارة نصف نقل قبل بيعها في السوق السوداء في الإسكندرية (صور)
ضبط سكر تمويني مدعم داخل سيارة نصف نقل قبل بيعها في السوق السوداء في الإسكندرية (صور)

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بينها لحوم ودواجن فاسدة.. «شرطة التموين»: ضبط 1293 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

بينها لحوم ودواجن فاسدة.. «شرطة التموين»: ضبط 1293 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

محافظ الإسكندرية يُكرّم العاملين المميزين بـ«التموين» وحي شرق

محافظ الإسكندرية يُكرّم العاملين المميزين بـ«التموين» وحي شرق

طريقة إضافة الأفراد الجدد على بطاقة التموين فى خطوات بسيطة

طريقة إضافة الأفراد الجدد على بطاقة التموين فى خطوات بسيطة

«شرطة التموين» تكثف حملاتها وتضبط 2571 قضية متنوعة

«شرطة التموين» تكثف حملاتها وتضبط 2571 قضية متنوعة