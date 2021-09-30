ضبط سكر تمويني مدعم داخل سيارة نصف نقل قبل بيعها بالسوق السوداء في الإسكندرية (صور)

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شنت إدارة تموين وسط في الإسكندرية برئاسة أحمد سويدان مدير الإدارة، حملات تموينية بنطاق الإدارة الخميس أسفرت عن ضبط سكر تمويني مدعم داخل سيارة نصف نقل لبيعها في السوق السوداء.

وجاءت الحملة في إطار تنفيذ تعليمات محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، بتشديد الرقابة على السلع التموينية المدعمة حفاظا على أموال الدعم المقدم من قبل الدولة للمواطنين.

أسفرت الحملة عن ضبط سيارة نصف نقل بمنطقة أبيس محملة بكميات من السكر التموينى المدعم، تقدر بـ٣٠٠ كجم بغرض تجميعه وبيعه فى السوق السوداء، وتمكنت الحملة من ضبط السيارة و تحريز الكميات المضبوطة من السكر التموينى المدعم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه هذه المخالفة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.

ضبط سكر تمويني مدعم داخل سيارة نصف نقل قبل بيعها في السوق السوداء في الإسكندرية (صور)